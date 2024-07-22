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幼兒園案柯文哲未道歉反開酸 蔣萬安︰我都承擔

台北市長蔣萬安今天表示，檢視幼兒園案，不管發生在過去或是現在，整個過程確實有做得不夠好，或者可以做得更好的地方，會研擬精進方案，「我都承擔」。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今天表示，檢視幼兒園案，不管發生在過去或是現在，整個過程確實有做得不夠好，或者可以做得更好的地方，會研擬精進方案，「我都承擔」。（記者田裕華攝）

2024/07/22 13:54

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後發生多起重大兒少保護案件，包括近期的幼兒園性侵案，都被批失職，反應慢，他今天（22日）視察防颱工程前受訪表示，檢視幼兒園案，不管發生在過去或是現在，整個過程確實有做得不夠好，或者可以做得更好的地方，會研擬精進方案；而被問及前市長柯文哲不道歉，蔣萬安表示「我都承擔」。

蔣萬安上任1年半來，至少發生內湖私托虐童案、家防中心安置的女童在機構內遭猥褻、剴剴案，以及近期爆發的幼兒園狼師案，都被質疑市府處置及通報程序有疏失。

蔣萬安今天表示，檢視幼兒園案，不管發生在過去或是現在，整個過程確實有做得不夠好，或者可以做得更好的地方，即刻提出至少3項精進方案，包括成立跨局處處理小組；未來幼兒性平事件查證屬實，從仲裁處；編列預算、增加人力。

而被問及柯文哲說道歉最簡單，但自己卻沒辦法做到？蔣萬安說，不管在法律或政策面「我都承擔」來檢視，即刻提出精進方案。首先，成立跨局處處理小組，未來幼兒性平事件，包括全證據、查扣監視畫面、調查資訊的流通，或者是避免當事人重複陳述，以及對於個管，還有諮商、諮詢相關的資源，都會進行跨局處的合作，並且即刻通報府級進行行政督導，進行全面的聯防，避免漏接任何幼兒性平事件。

其次，未來一旦接獲幼兒性平事件的通報，即刻停職、停聘、停止契約，並且啟動行政調查。只要查證屬實，從重裁處，包含終身不能任職、即刻撤銷幼兒園經營許可等相關的懲處在內。

第三，會編列預算、增加人力。因應去年修法之後的調查新制，相關的調查人力、經費要全面增加，提升調查效率。至於時間表，他表示，目前正在研擬，為求周延，正在檢視整個過程並提出精進方案。

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