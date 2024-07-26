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7/26 大樂透頭獎落屏東2.3億獨得！ 今彩539彰化開出1注

今晚（7月26日）開獎的第113000073期大樂透頭獎開出1注、第113000179期今彩539頭獎也開出1注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

今晚（7月26日）開獎的第113000073期大樂透頭獎開出1注、第113000179期今彩539頭獎也開出1注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/07/26 22:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月26日開獎的第113000073期大樂透頭獎開出1注，由屏東縣內埔鄉內埔村中興路233巷55號「中興彩券行」開出；第113000179期今彩539頭獎也開出1注，由彰化縣員林市新生里靜修路60之1號1樓「鴻維彩券行」開出。

第113000073期大樂透中獎號碼「06、19、23、35、41、46，特別號：08」，頭獎1注中獎，可得2億3372萬5578元；貳獎共2注中獎，每注可得78萬3383元；參獎共23注中獎，每注可得7萬3360元；肆獎共92注中獎，每注可得1萬1790元；伍獎共1434注中獎，每注可得2000元；陸獎共2305注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3657注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6342注中獎，每注可得400元。

第113000073期49樂合彩中獎號碼為「06、19、23、35、41、46」，四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共39注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1528注中獎，每注可得1250元。

第113000179期今彩539中獎號碼為「11、12、18、20、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共153注中獎，每注可得2萬元；參獎共5481注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1473注中獎，每注可得50元。

第113000179期39樂合彩中獎號碼為「11、12、18、20、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共145注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6521注中獎，每注可得1125元。

第113000179期3星彩中獎號碼為「529」，壹獎共72注中獎，每注可得5000元。

第113000179期4星彩中獎號碼為「0556」，壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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