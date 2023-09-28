9/28 威力彩9.11億頭獎落高雄！雙贏彩、今彩539摃龜

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2023/09/28 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月28日）開獎的第112000078期威力彩開出1注，由高雄市彌陀區中正路33號「能發彩券行」開出；第112000232期雙贏彩、第112000232期今彩539中獎，頭獎均摃龜。

第112000078期威力彩中獎號碼為「第一區：09、16、17、25、29、33」，第二區：07」，頭獎1注中獎，可得9億1186萬5204元；貳獎2注中獎，每注可得627萬1445元；參獎24注中獎，每注可得15萬元；肆獎211注中獎，每注可得2萬元；伍獎1135注中獎，每注可得4000元；陸獎8560注中獎，每注可得800元；柒獎1萬5198注中獎，每注可得400元；捌獎8萬10注中獎，每注可得200元；玖獎11萬1153注中獎，每注可得100元；普獎17萬7519注中獎，每注可得100元。

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第112000078期38樂合彩中獎號碼為「09、16、17、25、29、33」，五合摃龜；四合2注中獎，每注可得6萬7500元；三合152注中獎，每注可得5750元；二合2601注中獎，每注可得750元。

第112000232期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、09、11、13、15、16、17、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得10萬元；參獎97注中獎，每注可得500元；肆獎1155注中獎，每注可得100元。

第112000232期今彩539中獎號碼為「04、11、14、17、19」，頭獎摃龜；貳獎241注中獎，每注可得2萬元；參獎7133注中獎，每注可得300元；肆獎7萬7499注中獎，每注可得50元。

第112000232期39樂合彩中獎號碼為「04、11、14、17、19」，四合9注中獎，每注可得21萬2500元；三合417注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬6683注中獎，每注可得1500元。

第112000232期3星彩中獎號碼為「409」，正彩23注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000232期4星彩中獎號碼為「4608」，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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