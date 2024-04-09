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4/9 財神到！大樂透1.8億頭獎新竹1注獨得 今彩539頭獎落台南

4月9日開獎的第113000042期大樂透1注獨得，由新竹縣關西鎮北斗里正義路48號「發發發彩券行」開出；第113000086期今彩539頭獎開出1注，由台南市安南區幸福里海佃路1段91號1樓「金幸運彩券行」開出。（台彩提供；本報合成）

4月9日開獎的第113000042期大樂透1注獨得，由新竹縣關西鎮北斗里正義路48號「發發發彩券行」開出；第113000086期今彩539頭獎開出1注，由台南市安南區幸福里海佃路1段91號1樓「金幸運彩券行」開出。（台彩提供；本報合成）

2024/04/09 22:16

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月9日開獎的第113000042期大樂透1注獨得，由新竹縣關西鎮北斗里正義路48號「發發發彩券行」開出；第113000086期今彩539頭獎開出1注，由台南市安南區幸福里海佃路1段91號1樓「金幸運彩券行」開出。

第113000042期大樂透中獎號碼「03、16、17、19、22、26，特別號：01」，頭獎共1注中獎，每注可得1億8359萬6227元；貳獎共1注中獎，每注可得570萬1062元；參獎共42注中獎，每注可得4萬6248元；肆獎共139注中獎，每注可得8983元；伍獎共2101注中獎，每注可得2000元；陸獎共3075注中獎，每注可得1000元；柒獎共29840注中獎，每注可得400元；普獎共37796注中獎，每注可得400元。

第113000042期49樂合彩中獎號碼為「03、16、17、19、22、26」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共113注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3389注中獎，每注可得1250元。

第113000086期今彩539中獎號碼為「12、21、24、25、39」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎200注中獎，每注可得2萬元；參獎共7157注中獎，每注可得300元；肆獎76775注中獎，每注可得50元。

第113000086期39樂合彩中獎號碼為「12、21、24、25、39」，四合摃龜；三合共325注中獎，每注可得1萬1250元；二合共10138注中獎，每注可得1125元。

第113000086期3星彩中獎號碼為「551」，壹獎共34注中獎，每注可得5000元。

第113000086期4星彩中獎號碼為「2738」，壹獎共48注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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