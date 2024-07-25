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7/25 威力彩頭獎又摃龜！「最難中」貳獎開了 1注爽中1.1億

今晚（7/25）開獎的第113000060期威力彩及第113000178期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

今晚（7/25）開獎的第113000060期威力彩及第113000178期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/07/25 22:29

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月25日開獎的第113000060期威力彩、第113000178期今彩539，頭獎均摃龜。不過，連摃43期的威力彩貳獎開出1注，獎金破1.12億。

第113000060期威力彩中獎號碼為「第一區：04、11、23、27、32、38。第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得1億1259萬6488元；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共167注中獎，每注可得4000元；陸獎共1144注中獎，每注可得800元；柒獎共2313注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2616注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5327注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9819注中獎，每注可得100元。

第113000178期今彩539中獎號碼為「01、09、17、18、39」，頭獎摃龜；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共5390注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬1830注中獎，每注可得50元。

第113000178期39樂合彩中獎號碼為「01、09、17、18、39」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共322注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1028注中獎，每注可得1125元。

第113000178期3星彩中獎號碼為「451」，壹獎共20注中獎，每注可得5000元。

第113000178期4星彩中獎號碼為「6070」，壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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