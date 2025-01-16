陳宗彥被控接受性招待喬事 酒店老闆出庭作證這樣說

陳宗彥被控接受酒店業者性招待2次。（資料照）

2025/01/16 20:02

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院前發言人陳宗彥被控在台南市府局處首長任內接受酒店業者性招待2次，關切王姓偵查隊副隊長平調案與視聽歌唱場所工程變更案，陳宗彥被起訴。台南地院今天下午開庭，酒店業者連姓男子指稱，工程變更在市府卡關很久，有拜託很多人幫忙了解，其中可能包括陳宗彥。

台南地院合議庭下午開庭，傳喚天上人間等3家酒店連姓業者與連男特助王姓男子「豆哥」、慷樂隊酒店吳姓男店長作證。

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連男說，他認識陳宗彥，多年前陳宗彥擔任台南市議員時在一般場合認識，交情還好、沒有很熟。印象裡沒有提供陳宗彥免費性招待。一般來說，酒店是要賺錢的，在酒店業行規裡，免費請客性交易會歹運，所以他不會免費請朋友接受性招待，店內小姐有性交易就是要收費。

對於當時有無指示特助王男請託陳宗彥幫忙處理視聽歌唱店工程變更案，或是王姓副隊長平調案？連男說，他沒有印象有請陳宗彥關心王姓副隊長案。至於視聽店申請案，因為一直卡在市政府，被退件多次，他循合法管道申請卻一直卡關，想了解問題出在哪裡？所以有拜託很多人協助，其實找人幫忙，案子進度並沒有比較快，反倒更慢些。

連男說，特助王男可能有找陳宗彥向市府相關單位關心視聽店申請案；檢方也舉證王男與陳宗彥為了視聽店申請案，雙方有LINE通聯對話。連男則說，雖有請陳宗彥幫忙此事，但沒有給付對價；對於陳宗彥沒有收到好處竟會幫忙，連男答稱，他並不清楚。

連男作證過程意外揭露台南酒店營運的一些業內特有術語，例如小姐跟客人出去「散步或咖啡錢、秀錢」，連男說，這都是泛指性交易費用；至於監聽譯文裡有的「勾3秀6」，連男說明，那是指小姐被「勾出」帶出場3小時，1小時出場費2千元，共是6千元。

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