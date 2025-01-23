賴總統公告憲訴法修正條文 民進黨團火速提釋憲、暫時處分

民進黨立院黨團總召柯建銘在幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘及律師陪同下，二度向司法院遞狀，聲請釋憲及暫時處分。（記者羅沛德攝）

2025/01/23 11:44

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院去年12月20日三讀通過「憲法訴訟法修正案」，總統賴清德今（23）日上午正式公告，將於於3天內生效。民進黨團幹部旋即前往司法院，遞交聲請暫時處分及釋憲聲請狀（補充理由書）；黨團總召柯建銘行前強調，國民黨完全搞錯策略，大法官絕對非常中立進行憲法審理，而藍白注定在歷史焚化爐化作一縷輕煙。

司法院憲法法庭書記廳長楊皓清本月15日表示，已經收到民進黨委員具狀聲請憲訴法的法規範憲法審查與暫時處分。總統府上午正式發布總統令後，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘偕同律師召開「恪守憲法絕不違憲，憲法訴訟暫時處分」記者會，結束後即前往司法院遞狀。

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柯建銘表示，賴總統已於今天10時許公告，黨團依照憲法行為到司法院遞暫時處分及釋憲書（補充理由書），這是重要時刻，國民黨這會期很奇怪，去年12月底強勢通過三個法案卻只送出「憲訴法修正案」，「選罷法」和「財劃法」在哪？這是一個很弔詭的事，完全是違法行為，因為國民黨知道他們完了、沒有路可走。

柯建銘說，國民黨早在去年1月13日選完後就結束了，他們的大成功就種下大失敗的種子，因為他們完全搞錯策略，民進黨對這個戰爭已經期待一年，終於到了可以罷免的時間，藍白注定進入歷史焚化爐化作一縷輕煙，在整個政治市場裡退出、完全下市。

至於釋憲理由，柯建銘說明，在野黨對大法官同意權行使的7位候選人全數封殺，只剩下8個人，又修法要10人才能開會、9人審理違憲，這當然是邏輯顛倒，黨團將針對「憲訴法」第30條提釋憲，因為這犯了一個大錯誤，在野黨這會期一開始就無路可走，所以才亂演一通、破壞國家。

柯建銘提到，紅統憲法學者從律師李念祖以降，前兩天還在譜思對策，但民進黨團不可能犯基本錯誤，大法官也不可能不足額釋憲，沒有一個人敢跟他們通電話或接觸；而國民黨唯一的招都沒有了，還說大法官會受民進黨、總統的影響，以8個人去釋憲，但這是絕對不可能的事情，因為大法官是國家法律的守護神，絕對非常中立，不可能介入任何政黨。

至於為何公告前後都要提出聲請？民進黨團幹事長吳思瑤受訪解釋，在法理上有各種機會，民進黨團都要去創造，全方位在各個時間點買保險，每一種遞送的手段途徑都不會放棄，所以公告前要遞、公告後也遞，資料內容有所不同，這是訴訟策略。

民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘今偕同律師召開「恪守憲法絕不違憲，憲法訴訟暫時處分」記者會，結束後即前往司法院遞狀。（記者方賓照攝）

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