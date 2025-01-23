5億高中生同性配偶夏朝源預計過年後入獄！ 聲請停止審判遭駁

夏朝源（圖中）判刑1年6月確定，二審一併駁回他停止審判與執行的聲請，他預計2月至3月入獄。（記者張瑞楨攝）

2025/01/23 12:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擁有5億元房地產身價的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源同性結婚，僅1個多小時後墜樓死亡，台中地檢署指控他圖謀財產假結婚，台中地方法院一審於去年6月，依使公務員登載不實罪判刑1年6月，高等法院台中分院二審於今天（23日）駁回夏男上訴，全案確定，不過，他在宣判之前，聲請停止審判與執行，台中高分院今天一併駁回，預計過年之後，大約今年2月下旬至3月，他得入獄服刑。

夏朝源聲請停止審判與執行的理由之一，是他被控告謀殺賴生部分，台中地檢署偵查不起訴，案經高等檢察署台中分署發回中檢重新偵查，至今尚未偵結，因此案尚未明朗，夏男遂以此為由，向台中高分院聲請停止，他被中檢提起使公務員登載不實罪（假結婚，偽造文書罪）的二審審判與未來的執行（1年6月）。

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台中高分院今天針對偽造文書罪，判決駁回夏男上訴，也一併駁回夏男聲請停止審判等聲請，二審的審判長吳進發指出，此案沒有刑事訴訟法第295與296條，「犯罪是否成立以他罪為斷，而他罪已經起訴者，得於其判決確定前，停止本罪之審判」，「被告犯有他罪已經起訴應受重刑之判決，法院認為本罪科刑於應執行之刑無重大關係者，得於他罪判決確定前停止本罪之審判」等狀況，沒有停止審判的必要。

二審進一步指出，中檢偵查中的殺人罪，與夏男被控依使公務員登載不實罪，兩者並無關連，夏男聲請停止審判與執行，並無上述刑事訴訟法第295與296條等理由，據此駁回。

一般而言，如無特殊因素，被告判刑確定之後，約半個多月至1個多月，會收到執行通知，以此推論，夏男將於今年2月下旬至3月，將入獄執行1年6月刑期。

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