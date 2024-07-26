颱風天不在台灣！黃捷現身高雄：不在國內的藍營立委多的是

黃捷（左）今晚慰問受災戶。（圖擷自黃捷臉書）

2024/07/26 22:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄淹大水，部分媒體及網友質疑民進黨立委黃捷不在台灣，要「協尋」黃捷；對此，今天返國的黃捷坦承，昨天不在台灣，會深自檢討行程安排不當，也反批藍白刻意鎖定她、打壓高雄，「不在國內的藍營區域立委多的是！」

鼓山區仍有大面積積水，黃捷今晚9點買了40杯飲料，答謝正在支援抽水的國軍弟兄，感激他們的辛勞，對於幾個受災較嚴重的區域，她也一一巡視慰問 。

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住戶大姐頻向黃捷說謝謝，因為停電這段期間，黃捷團隊同仁緊盯台電復電，搬了好幾台抽水機支援，還好都有及時幫助，有些里民則已去旅館暫時歇住。

「深自檢討 下不為例」

黃捷和幾位里民深深擁抱致歉，她坦承因為昨天人不在國內，「會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例」。

黃捷強調，無論是災前準備、災時調度、災後救助，她都心繫家園，隨時掌握狀況、聯繫協調，盤點此次災害設施的不足，後續實在有許多需改善的地方。

黃捷認為，這次藍白刻意鎖定她、打壓高雄，側翼、藍媒和酸民以不成比例的篇幅攻擊她，「是把我當成浮木，想為顏寬恒、高虹安兩個貪污犯轉移焦點嗎？」說穿了，這些酸民從來不是真心在意高雄，更不理解高雄面臨什麼處境。

黃捷也說，不在國內的藍營區域立委多的是，因此他們都靜悄悄不敢出聲，國民黨江啟臣、謝衣鳳、馬文君，人去哪了？怎麼沒人關心？若用同樣標準，請問想參選高雄市長的柯志恩，人呢？「頻對我攻擊，來轉移柯志恩不在高雄的事實，這就是國民黨一貫的作風。」

她說，天災不需要口水來釀成人禍，更不需刻意製造恐慌與對立，「我們團隊全員出動，跟著許多里長一樣幾乎兩天沒闔眼，我相信里民都很清楚，也能感受得到」，還有許多能做更好的地方，她會持續努力，但面對外地人帶有政治目的的仇恨炒作、攻擊高雄，她不會畏懼。

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