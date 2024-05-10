自問自答？批「台灣是詐騙天堂」掀真假論戰 原PO再發文

一位李姓網友近日發文控訴，其父親被詐騙集團拐騙3000萬房子，引發大批網友議論真實性。疑似PO文源頭的李姓網友昨深夜稱她確實用了2個臉書帳號轉發，並強調發文初衷是想分享慘痛經驗，卻一直受到酸民很網軍的攻擊。（圖擷自臉書）

2024/05/10 08:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日流傳一篇文章，哭訴年邁老父加入LINE的股票投資群組，結果價值3000萬的房子遭到歹徒騙走過戶，不過該文的真實性也引發網友熱議，疑似PO文源頭的李姓網友昨深夜則在其中一個帳號再度發文，稱她確實用了2個臉書帳號轉發，並強調發文初衷是想分享慘痛經驗，卻一直受到酸民的攻擊，甚至連她父親的帳號也遭人登入，刪光了所有截圖。

臉書近日流傳，一名李姓網友在8日深夜發文控訴，其父親被詐騙集團拐騙3000萬房子，引發大批網友瘋傳。不過後續也有網友質疑，該文不僅開頭就痛斥「台灣就是一個詐騙天堂！」且在8日深夜該文就透過不同臉書帳號轉發，PO文相距不到5分鐘，源頭似乎都來自這名李姓網友，但在PO文底下卻會用關聯帳號互相留言，被其他網友質疑「自問自答」，是否一人扮演多角，熱議PO文的真實性。

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也有網友在發文底下直接留言詢問該文的真實性，對此李姓網友則回應稱「你好，都是我帳號，有什麼疑問」、「一個是工作上使用，一個是加私人朋友。昨天一起發的文」。不過相關發文後續也都已限制留言功能。

昨深夜近11點李姓網友則在其中一個帳號發文指出，「此次房屋詐騙事件，我使用了我兩個臉書帳號轉發，一個是我私人使用，一個是我聯繫工作與學校的朋友」，她也強調發文初衷是想分享慘痛經驗，希望大家多注意家中老人不要亂相信陌生帳號與群組，因為被騙後結果痛不欲生，警察單位要抓很難，案件太多了。

李姓網友也指出，「如果有什麼單位能協助我們那真是太好了，因為我們不熟法律，也沒什麼人脈，我懇求有專業知識的人，能夠教我，幫幫我們」，同時也提到「因為事件已經擴散與轉發太大，目前我一直受到酸民很網軍的攻擊。我拖著疲憊不堪的心靈，最後想為自己與家人發聲，但最終受到不知道是詐騙集團或是哪派來的網路言論攻擊。還有我爸帳號又被人登入，刪光了所有截圖，連一般照片都沒了」、「我感到心中更為悲哀，其實這個社會不能說太多實話的。你被騙、你受害全部都要默默隱藏，受害人還要被言語攻擊二次傷害」等。

該文目前限制留言，在發出後也引來網友分享，不過有網友在轉貼時也質疑「到底是真是假」、「為什麼要自己跟自己對話」、「其實網友的攻擊點，是文章把風向帶往攻擊政府無能，製造社會恐慌的認知作戰疑慮。雖然我也無能察證，但我如果被詐騙，只會靠北詐騙，不會在文章開頭打什麼台灣是詐騙天堂」。

李姓網友發文全文如下︰ 關於此次房屋詐騙事件，我使用了我兩個臉書帳號轉發，一個是我私人使用，一個是我聯繫工作與學校的朋友，目前總共分享數已經超過上萬了，留言與私訊也幾千個，許多家新聞台也有採訪的請求。 以下是我的發文初衷: 1. 我原本只是抱著跟大家分享慘痛經驗，希望大家多注意家中老人不要亂相信陌生帳號與群組，因為真得被騙後結果痛不欲生。希望大家自保，因為警察單位要抓是很難，案件太多了。當然我也相信執法單位會盡力給我們公道。 2. 如果有什麼單位能協助我們那真是太好了，因為我們不熟法律，也沒什麼人脈，我懇求有專業知識的人，能夠教我，幫幫我們。 但是很可惜，因為事件已經擴散與轉發太大，目前我一直受到酸民很網軍的攻擊。我拖著疲憊不堪的心靈，最後想為自己與家人發聲，但最終受到不知道是詐騙集團或是哪派來的網路言論攻擊。還有我爸帳號又被人登入，刪光了所有截圖，連一般照片都沒了。 我感到心中更為悲哀，其實這個社會不能說太多實話的。你被騙、你受害全部都要默默隱藏，受害人還要被言語攻擊二次傷害。我從昨日到今天已經收到數十個私訊說自己家裡也被詐騙，金額數萬至數千萬，但他們不敢說，因為怕惹事、怕被笑。是的再我考慮到我爸在台的安危，還有我快崩潰的心靈，我決定不再討論此事了。文章公開大家就自行看吧。新聞媒體我暫時不考慮了。我怕新聞一報，我跟爸爸連安寧日子都沒了，更怕遇到更多人攻擊。水太深了…但我不會放棄，我會繼續默默處理，與執法單位配合。 但還是謝謝給我溫暖與加油打氣的人們，也很感謝私下跟我分享他們被騙慘況的朋友，真得我們都好痛……..。 希望這世界多一點愛吧 太累了…..

一位李姓網友近日發文控訴，其父親被詐騙集團拐騙3000萬房子，引發大批網友議論。不過後續也有網友質疑，李姓網友疑似在同一則發文下用不同帳號「自問自答」，質疑是否一人扮演多角。（圖擷自臉書）

一位李姓網友近日發文控訴，其父親被詐騙集團拐騙3000萬房子，引發大批網友議論。不過後續也有網友質疑，李姓網友疑似在同一則發文下用不同帳號「自問自答」，質疑是否一人扮演多角。（圖擷自臉書）

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