藍白濫刪預算 矢板明夫：在野黨職責不包括毀滅國家

矢板明夫直言，在野黨的職責是監督政府，而不是毁滅國家。（資料照）

2025/01/20 00:30

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期藍白提案大幅刪除中央政府多筆預算，民怨延燒。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫直言，在野黨的職責是監督政府，而不是毁滅國家，如果不滿執政黨任命的部長，就要求撤換部門的負責人，甚至提出倒閣，才是民主政治的常態。

矢板明夫19日晚間在臉書發文，「國會擁有多數的台灣在野黨，正大刀闊斧地在刪減預算，好像要摧毁這個國家。當全世界的民主國家紛紛增加國防預算，企圖和邪惡擴張勢力對抗的時候，處於最前線的台灣，國防預算竟然被刪減。當美國加州大火正在熊熊燃燒的時候，有一些立法委員竟然想刪減消防預算。當全世界剛剛走出新冠肺炎的陰影，有些人竟然要刪減防疫預算……。」

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他接著說：「如果台灣的國家財政困難，沒有錢所以不得不縮減開支的話，這些做法尚可理解。但台灣的財政狀況放眼全世界，是絕對的優等生。到去年為止，已經連續7年的總決算歲入歲出有賸餘的情況下，在野黨想方設法不讓花錢，其目的就是為了『不讓政府做事』。」

「比如說，有國民黨立委批評數位發展部，在打擊網路詐騙這件事上做得不好，就把預算全部砍掉以示懲罰。但是，如果數位發展部今年一年不能做事的話，其結果，一定是詐騙集團更加肆無忌憚、網路詐騙案翻倍地增加。受到損失的，將是在台灣生活的一般民眾。這就是在野黨想看到的結果嗎？」

矢板明夫最後表示，「在野黨的職責是監督政府，而不是毁滅國家。如果認為政府的某個部門做得不好，要求執政黨『撤換該部門的負責人，換上更有能力的人』，才是民主政治的常態。如果在野黨認為，執政黨任命的大多數部長都做得不好，那麼，結論就更簡單了。就應該提出內閣不信任案，倒閣，要求更換所有的內閣成員。恰巧現在台灣的在野黨，又擁有國會的多數，有能力可以倒閣。為什麼不這麼做呢？」

網友留言，「因為藍白只想毀滅現有的一切，可悲的是還有太多人活在溫水裡不自知」、「立法院砍政府的預算，可是自己的預算卻不動，出國考察費仍是排滿的，這是那門子為人民省錢？」、「在野黨根本沒有站在人民的角度再審核，直接不演了，按照中國共產黨指示意圖癱瘓整個民生」、「他們目的就是想癱瘓執政黨，讓他們無法做事，好有機會拿回政權」、「因為藍白心知肚明，倒閣重選後他們就不再是國會多數」。

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