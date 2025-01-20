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    冷氣團發威！ 苗栗公館今晨僅6.1度 12縣市低溫特報

    今日西半部及東北部低溫約11至14度，其他地區16、17度，白天則回溫明顯。（資料照）

    今日西半部及東北部低溫約11至14度，其他地區16、17度，白天則回溫明顯。（資料照）

    2025/01/20 06:44

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（20日）是廿四節氣中的「大寒」，天氣也真的很冷！中央氣象署指出，今日受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地偏冷。清晨6點42分平地測得最低溫是苗栗縣公館鄉「苗栗農改」測站6.1度。氣象署6點38分針對12縣市發布低溫特報。

    今日西半部及東北部低溫約11至14度，其他地區16、17度，其中在苗栗以北及彰化、金、馬有局部地區可能出現10度左右或以下氣溫，民眾在夜晚清晨應注意保暖。今白天氣溫比昨天稍微回升，預測北部及東半部高溫19至21度，中南部地區可達24度左右，西半部日夜溫差大。離島氣溫，澎湖全天15至18度，金門11至19度，馬祖9至14度。

    天氣方面，因環境轉乾，各地為多雲到晴穩定的天氣，僅東半部地區及中南部山區有零星降雨。空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週二（21日）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，中南部部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。週三（22日）至週四（23日）大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，各地早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大；這兩天有中層雲層移入，東半部地區及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    週二至週四北部及東北部11至22度，中部12至25度、南部14至26度、花東16至22度、澎湖16至19度、金門12至19度、馬祖11至16度。

    週五（24日）將有另一波東北季風增強，週六及下週日（25日、26日）北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。這波東北季風水氣較多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    12 ~ 20 13 ~ 24 15 ~ 23 16 ~ 21

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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