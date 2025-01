數百人爭搶「300元新年紅包」 柬埔寨富商慈善活動釀踩踏事故4死5傷

柬埔寨首都金邊一名78歲富商決定在居住的豪宅附近向有需要的民眾發放每人裝有現金的紅包和食物,吸引數百人蜂擁而至。(圖擷取自@noansereiboth 社群平台「X」)

2025/01/24 16:14

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕農曆新年將至,柬埔寨首都金邊(Phnom Penh)一名78歲富商決定在居住的豪宅附近,向有需要的民眾發放每人裝有現金的紅包和食物。然而這個慈善活動昨(23)日上午一開始,現場就湧進數百人,最終引發踩踏故事,目前已確定釀成至少4人死亡、5人受傷。

綜合外媒報導,現年78歲的周速光(Sok Kong)與柬埔寨前首相洪森(Hun Sen)有著非常密切的私人關係,平時經營石油、飯店、賭場等多領域生意,被譽為柬埔寨首屈一指的大亨。報導指出,周速光在今年決定遵循柬埔寨金邊的一個特別傳統,也就有錢富人得在新年期間,給生活貧困民眾餽贈「壓歲錢」的傳統。

請繼續往下閱讀...

據了解,周速光計畫在本月23日上午開放自己位於金邊的豪宅讓民眾領取發放裝有10美元(約新台幣329元)紅包和2公斤白米。未料,這個消息發布後吸引數百人蜂擁而至,在豪宅大門一打開瞬間這些人非常激動地往前衝,造成嚴重的踩踏事件發生,令當局緊急派警力前往現場疏散了人群,並要求周速光暫停這個活動。

警方發言人維奇卡(Sam Vichhika)表示,受害者因缺氧暈厥倒地,被緊急送醫後,有部分受害者仍宣告不治,死者為為2男2女,年齡介於37至71歲之間,目前尚不清楚他們是死於最初的推擠,還是在倒地後遭群眾踩踏喪命。當地媒體報導,金邊省長承諾會給死者家屬3709美元(約新台幣12.2萬元)的補償,每位傷者也會有救助金。

At least four people were crushed and suffocated to death Thursday in Cambodia after a large crowd gathered at a local tycoon's home to receive Lunar New Year red envelopes filled with money, police said.



Read more: https://t.co/L9R4vVsPsG pic.twitter.com/XVQ1dIGE86 — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) January 23, 2025

Hundreds of people had gathered outside the home of Vietnamese-Cambodian business tycoon Okhna Sok Kong to collect red envelopes containing 40,000 riel (US$10) in cash and a bag of rice. #Cambodia pic.twitter.com/C6GsIlMvbs — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) January 23, 2025

Outside the home of tycoon Sok Kong, at least three people died after fainting while waiting to receive Hongbao. Sok Kong gives Hongbao every year for Chinese New Year. pic.twitter.com/js9v7pCvch — Noan Sereiboth​????️???? ???? ???? (@noansereiboth) January 23, 2025

柬埔寨富商發起的慈善活動湧進數百人爭奪,最終引發踩踏故事。(法新社,本報後製)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法