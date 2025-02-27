首波罷免19藍委與高虹安一階全過關 另9案未達提議門檻

罷免團體10日前往中選會遞送罷免選區立委提議連署書，聯電創辦人曹興誠發表聲明。（資料照）

2025/02/27 12:48

〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免案一階審議結果出爐！中選會昨天召開委員會審議部分完成一階查對結果的案件，其中第一批送件罷免國民黨立委的19件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署；另有9件立委罷免案並未達提議門檻。

中選會截至今天共收到64案罷免案送件，其中54案為立委，1案為市縣長罷免案，9案為市縣議員罷免案。

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中選會昨天召開委員會議，審議25日前完成一階查對結果的部分案件。中選會表示，經審議後已有19件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署；另有9件立委罷免案並未達提議門檻。

據了解，通過第一階段罷免提議者包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁以及遭停職的新竹市長高虹安；議員部分為民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

中選會指出，就法律規定暨法定程序而言，依法於期限內經地方查對後由中選會委員會議審議，合於門檻規定者，則於審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式；如不符門檻規定，則會依法請其補提，至補提則以1次為限，此均為法律所定。

罷免團體10日前往中選會遞送罷免選區立委提議連署書。（資料照）

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