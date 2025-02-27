上任9個月第4度提覆議 卓榮泰盼到立法院說明總預算案與財劃法

行政院長卓榮泰在行政院會結束後舉行記者會，宣布總預算以及財劃法部分條文在院會中通過覆議提案，並提出覆議的4個理由。（記者劉信德攝）

2025/02/27 13:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（27）日宣布對「財政收支劃分法」、「中華民國114年度中央政府總預算案」提出覆議，呈請總統核可後，移請立法院覆議，這是卓揆上任9個月第4度提覆議。卓揆說，希望行政院有機會到立法院充分說明，爭取立委支持並重新審議，也同時也進一步讓國人知道行政院為何要提出覆議案。

卓揆強調，如不是破壞國家憲政體制及五院院際分立；如不是侵犯人民基本權利、影響民主法治運作；如不是弱化國家財政健全，造成預算調適困難；如不是經過實質充分討論，違背立法程序正義。因為造成五院體制的失序，國家施政的困難，讓行政院窒礙難行，行政院不會輕易提出覆議。

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卓揆指出，在討論「財劃法」覆議前，他特別向在場六都代表說明，行政院一直有方案也有準備，要與地方政府做充分討論，這項討論已經在上會期進行，只是在立法院朝野協商時，苦無機會與大家討論、提出行政院的方案。

卓揆說明，行政院不希望中央地方財政未來出現預算調適的困難，因此他也向地方首長說明，行政院願意啟動新一波的實質討論、座談與會議，期待經過這樣的程序，討論出一部可長可久的「財劃法」。

對於「財劃法」修法，卓榮泰解釋，其有4項窒礙難行之處：第一，大幅改變中央地方財政結構，卻未併同檢討事權，造成部分中央施政無法延續；第二，恐擴大城鄉差距，背離「財劃法」立法本旨；第三，規定中央不得減少給予地方一般性補助，非常不合理；第四，未考量施行應有之準備作業期間，不利各級政府預算秩序。

針對總預算案部分，卓揆表示，行政院認為這樣幅度的刪減或凍結，已經實質造成部會執行業務上的困難及窒礙難行，例如數發部提出，已影響偏鄉地區國人收看無線衛星電視的權益，期待未來由地方政府共同負擔。

卓揆強調，現在要努力的是讓覆議案能夠成立，讓預算能夠合理恢復，這才是正道，如果萬萬不幸，覆議案無法通過，行政院將尋求解凍程序，儘速解凍相關預算，讓各部會順利推動業務，如果覆議也不成立，解凍也有困難，預算流用也禁止，那最後只有跟地方政府共同來負擔，才不會影響到偏鄉民眾收看無線衛星電視的權益。

行政院長卓榮泰在行政院會結束後舉行記者會，宣布總預算以及財劃法部分條文在院會中通過覆議提案，並提出覆議的4個理由。（記者劉信德攝）

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