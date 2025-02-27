又傳造假！罷免宜蘭綠委陳俊宇連署 爆逾10人遭冒名

立委陳俊宇出示有選民明明未參與連署卻收到選委會查詢，強調未經他人同意代簽連署書，已涉嫌偽造文書和違反個資法，將蒐集相關證據送交檢調偵辦。（記者王峻祺攝）

2025/02/27 11:35

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全台大罷免引起藍營反制，各地卻陸續爆出連署造假爭議，民進黨宜蘭縣立委陳俊宇第一階段被提議罷免的連署書已傳出逾10人遭冒名，陳俊宇強調，未經他人同意代簽連署書已涉嫌偽造文書、違反個資法，將蒐集相關證據送交檢調偵辦、保障民眾權利。罷團回應，目前還在查證，暫時無法對外回應。

宜蘭縣發起罷免陳俊宇的團體「滿城封宇」19日趕在適用罷免舊制最後1天送件，4204份連署遞交到中選會，啟動罷免程序，不過近日有多位縣民陸續收到宜蘭縣選委會查詢函，才得知自己被具名提議連署，驚覺根本未參與連署，怎會有連署書？

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其中一人還直接拿查詢單向陳俊宇陳情，並於單據上親簽「本人未參與連署，請相關單位查明」。陳情人聲稱，他認同陳俊宇的服務，也給予高度肯定，所以從未以任何形式參與罷免連署，如今卻收到選委會查詢，因此告知陳俊宇，也要證明自己的清白。

陳俊宇表示，近2日就已接到超過10位選民告知未參與連署、卻被列在連署書中，罷團當初在極短時間內就交出4千多份連署書，但選委會只是抽樣調查，就已有多人反映遭冒名，令人憤慨竟是用「抄寫名冊」來發動罷免。

他說，未經他人同意代簽連署書，除違反公職人員選舉罷免法，可處5年以下有期徒刑，更涉犯偽造文書及違反個資法，偽造簽名連署的幽靈罷免，不僅是在破壞台灣得來不易的民主，更是惡意操作、煽動仇恨政治的行為。

陳俊宇強調，偽造假冒提議或連署，立法院已在去年修正選罷法加以處罰，請罷團務必遵守法律規定，以免觸法，並呼籲鄉親勇敢站出來，若未參與連署卻收到查詢單，請將資料送至服務處，將協助後續法律行動送交檢調偵辦，遏止罷免亂象。

有民眾收到宜蘭縣選委會查詢函，才驚覺根本未參與罷免連署，陳情立委陳俊宇。 （記者王峻祺攝）

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