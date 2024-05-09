老爸3千萬房產遭詐團騙過戶 台女英國發千字文控訴

李姓網友發千字文控訴詐團騙老爸的過程。（擷自臉書）

2024/05/09 22:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕李姓網友在臉書發千字文，稱她在英國倫敦念書，但台灣的老爸聽信詐騙集團投資獲利詐術，家中98坪價值3千萬的房產竟被詐團騙過戶，老爸已變成身無分文的老人，老爸雖有報案，但警方稱要有心理準備，這筆錢可能回不來，她除強調會儘快趕回台灣，也懇求各界幫忙。

此貼文也引發各種議論及留言，網友對詐騙集團竟能把房產騙到過戶，直呼實在太可惡了。

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李姓網友稱，老爸已報警，稱家裏98坪3000萬台幣的房子已經被過戶，且是被騙到過戶，被詐騙集團騙走了。並提到她爸在LINE加入股票操盤的80人群組，裡面好多不同角色，有阿姨、有哥、有男有女、有教授、有操盤老師利用老人家的孤獨感、好說話、還使用各種洗腦，稱不要讓女兒辛苦賺錢，鼓勵老爸投資，更交待要現金不能轉帳，並說老爸經專家操盤已賺了好幾千萬。

對方要求老爸付1千6百萬服務費用，才能領回4千多萬贏的錢，因老爸沒現金，便騙老爸把房子過戶給一個吳先生，再哄騙老爸簽約，簽一個1年內付1千6百萬給吳先生，房子就可再買回來。詐騙集團製作假證明、假識別證、假身分，最終房子過戶給吳先生，然後吳先生將她家房子去銀行貸款1千6百萬，其中8百萬被詐騙集團取走，然後再把老爸手機內的詐騙群組整個刪光，未留下紀錄。

李姓網友稱，警方只強調要有心理準備這筆錢可能回不來，讓她覺得這個世界實在太冷漠了，也從原本的氣憤、絕望、失落、到對未來的恐懼，並稱會以最快速度整理英國事物後趕回台灣，並向網友求助，希望台灣的警察及民代能夠幫她及老爸。

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