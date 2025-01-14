中配入籍為何要6年？律師列3對比：中配不用放棄國籍、可用健保

律師林智群發文做出比較，指「其他外配要申請歸化，要考試，中配不用。其他外配家人『不能』來台依親定居，中配可以，而且可以使用健保」。（圖擷自臉書）

2025/01/14 09:42

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委近日再度提出要將中配（中國籍配偶）入籍年限由6年縮短為4年，引發民進黨立委批評替中國洗人口，恐造成嚴重國安危機。律師林智群今也發文做出比較，指「其他外配要申請歸化，要考試，中配不用。其他外配家人『不能』來台依親定居，中配可以，而且可以使用健保」。他也質疑「不用放棄中國籍，還可以取得身分證，結果就是中華人民共和國人民可以在台灣投票」。

國民黨立委許宇甄去年3月曾提出兩岸人民關係條例修正草案，主張中配取得身分證年限從6年改為4年，之後被民進黨提出復議卡住。不過國民黨立委游顥近日又重提相同內容的草案，上週已送抵立法院議事處，預計最快17日院會付委審查。民進黨團幹事長吳思瑤對此批評，在野黨修法替中國洗人口，恐造成嚴重國安危機。

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律師林智群今上午則發文進行比較，表示「國民黨想修法，讓中配取得身分證從6年改為4年，說其他外配只要4年就可以拿到身分證，為什麼陸配要6年？」、「其他外配要拋棄外國籍，中配不用放棄中國籍。其他外配要申請歸化，要考試，中配不用。其他外配家人『不能』來台依親定居，中配可以，而且可以使用健保」。

林智群在留言處也指出「不用放棄中國籍，還可以取得身分證，結果就是中華人民共和國人民可以在台灣投票。引進100萬人，就可以多100萬票」，其他網友也紛紛表示「重點是其他外配的母國沒有想要侵略台灣」、「中國是目前世界上...唯一對台灣有侵略意圖的敵國！」、「敵國洗人口，根本不用軍事武力」、「從沒看過一個任何國家會把其他移入中配的人口拚命調高待遇洗人口的」、「沒有理由讓中配跟其他外配差別待遇，尤其是依親跟使用健保這兩點，根本就是要為掏空台灣開大門！」

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