中選會審定16綠委罷免案第一階段提議 死亡連署共1543人

中選會表示，迄今為止，共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案得進入二階連署程序。（記者李文馨攝）

2025/03/13 10:32

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，中選會陸續審定第一階段罷免提議，迄今共有34位泛藍立委罷免案一階過關，16位民進黨立委罷免案則皆未達標。根據地方選委會查對結果，罷綠16案相加的「死亡連署」高達1543人；反觀罷免國民黨立委數據，34案中僅有12件死亡連署。

中選會表示，迄今為止，共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案（南投縣蔡銘軒、陳玉鈴）得進入二階連署程序；另有16件立委罷免案、3件縣市議員罷免案（苗栗縣議員徐筱菁、曾玟學、陳春暖）未達一階提議標準，但仍有一次補件機會。

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據統計，通過第一階段被提議罷免的泛藍立委共有34人，包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍等共33位，以及無黨籍立委陳超明。

此外，未通過第一階段的立委罷免案皆為民進黨立委，從12人增至16人，包括伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠等16位。目前僅剩民進黨立委陳俊宇、國民黨立委林沛祥兩人罷免案審查結果尚未出爐。

根據選委會查對結果，民進黨立委罷免案16案中有9案逾3成不合格，細看不符規定狀況，以原住民立委「死亡連署」狀況最多，伍麗華罷免案有189人、陳瑩185人，另許智傑182人、張宏陸180人、李坤城139人、吳沛憶108人、林俊憲107人，其餘立委也有30至90人不等。

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