憾！台中新光三越氣爆澳門2歲女童不治身亡

台中新光三越2月13日發生氣爆意外，造成多人死傷；澳門政府今天證實，遭氣爆波及的2歲女童已在本月7日不幸離世。（資料照）

2025/03/13 08:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新光三越台中中港店上月13日發生嚴重氣爆，造成多人傷亡，其中來台觀光的澳門旅客1家7口正好步行經過門前遭波及，2名成人罹難，其中重傷的2歲女童前陣子搭醫療專機返回澳門。豈料澳門官方今天（13日）凌晨證實，女童已在3月7日離世，成為這次意外奪走的第5條生命。

澳門特別行政區政府新聞局今天凌晨發布聲明：「衛生局表示，在徵得家屬同意後，現公布早前台中氣爆事件中受傷的本澳女童，於本月7日在仁伯爵綜合醫院離世。」聲明補充，「衛生局對女童離世深表悲痛，向家屬致以深切慰問，並已為家屬提供心理支援及輔導，及時跟進家屬需求」。

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澳門籍的鄧姓1家4代7口今年2月來台旅遊，未料在台中新光三越廣場步行遭氣爆波及，造成58歲盧姓女子（祖母）、56歲鄧姓男子（祖父）死亡，2歲女童、85歲沈姓曾祖母，24歲鄧姓叔叔、30歲鄧姓父親、31歲葉姓母親等人受傷。

其中85歲曾祖母與24歲叔叔重傷住院、父母輕傷。年僅2歲的小孫女則因頭部重創一度命危，經中國醫藥大學附設醫院治療多日，女童於2月26日出院，搭乘醫療包機返回澳門。孰料今天傳出噩耗，鄧姓女童也成為本次氣爆事件第5位死者。

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