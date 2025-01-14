屏東安泰醫院提行政訴訟申請緩拆被駁回 縣府今強制拆除違建

東港安泰醫院動力中心違建部分將被拆除。（屏東縣政府提供）

2025/01/14 09:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣東港安泰醫院去年（2024年）10月3日發生大火造成9人罹難，暴露出安泰醫院嚴重違建問題，屏東縣政府本月（1月）3日前往該院張貼公告，將強制拆除D棟及動力中心的違建部分，安泰醫院於本月10日提行政訴訟要求緩拆，遭行政法院駁回，縣府今天（14日）如期進場拆除，目前機具已到場待命。

大火發生後，屏東縣政府清查發現，東港安泰醫院5棟建築都存在大量違建，發生火警的D棟大樓及毗鄰的動力中心，分別垂直增建6層及5層樓，超級違建面積合計達6000平方公尺，其中起火點的電力中心，合法領照面積僅一層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300%，縣府1月3日前往張貼D棟及電力中心的拆除公告，限期清除內部物品，1月14日前往強制拆除。

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接著東港安泰醫院在本月6日、8日行文屏縣府表示要自行拆除D棟及動力中心的違建；縣府以內政部營建署2008年針對相關適法疑義的函示「違章建築通知補行申請執照，逾期未補辦經通知拆除者，雖在執行拆除前違建人依上開函規定申請補照，惟其通知拆除之期限依法仍不得准許延緩。」回覆安泰醫院。

此外，本月7日院方又請建築師來文表示要補照，但縣府城鄉處發現，資料中並無建築線，也沒有基地調查報告、結構計算，土地使用同意書也未用印等，因此於10日退回。

同時東港安泰醫院10日也向高雄高等行政法院提出行政訴訟，申請停止執行，高等行政法院受理後昨天（13日）上午開庭，最後駁回安泰醫院申請緩拆，縣府今天上午獲悉結果，依表定時間今天進場拆除違建。

東港安泰醫院D棟違建部分（紅線處）將被拆除。（屏東縣政府提供）

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