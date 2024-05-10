詭！女PO文痛訴老父被騙走3千萬房 網見多篇複製貼文還互留言

近日臉書瘋傳一篇哭訴年邁老父加入LINE的股票投資群組，結果遭歹人以多重身份手法將價值3000萬的房子騙走過戶的文章。示意圖，非當事人。（資料照，讀者提供）

2024/05/10 00:36

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日臉書出現一篇哭訴年邁老父加入LINE的股票投資群組，結果遭歹人以多重身份手法將價值3000萬的房子騙走過戶，痛批「台灣就是一個詐騙天堂！」引發熱議。不過有人發現，網上這兩天出現多篇內容完全一模一樣的文章，懷疑是有心人士刻意帶風向。

詐騙問題近年來受到台灣社會關注，這兩天在臉書瘋傳一名李姓女網友的貼文，該網友宣稱，76歲的父親之前在LINE上面加入一個以「股市操盤」為名的80人群組，因為老家人容易感到孤獨，讓歹人有機可趁，將價值3000萬的房子過戶給詐團。她父親驚覺受騙後報警，但警察只說要有心理準備這筆錢可能回不來，讓父親相當絕望，而她得知此事後也哭了，覺得這個世界太冷漠，並怒斥「台灣就是一個詐騙天堂！」

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李女的貼文曝光後隨即掀起熱議，不少人都對李女一家的遭遇感到同情，並批評政府打詐不力。不過有網友發現，臉書上有2篇完全一模一樣的貼文，發文者似乎都姓李，但頭貼為不同人，不禁疑問「這麼巧？故事都一樣，兩位剛好是姐妹嗎？還是一人雙帳號嗎？」還有其他鄉民指出，這2個帳號還會互相留言，稱對對方遭遇「感同深受」，相當詭異。

此外，政治工作者周軒也在爆料公社發現同樣的貼文，也同樣對這件事感到疑惑。隨後周軒又PO出111年內政部警政署發函給地政士公會的內容，裡頭就提醒遇到高齡者不動產過戶要小心防範詐騙，否則地政士或代書可能會被當成共犯，好奇「是哪一家地政士或是代書事務所這麼不怕死？」

網友們得知此事後紛紛表示，「先讓子彈飛，雖然同情這位小姐父親，但在政府剛好通過打詐法的時間瘋傳這件事，難免令人生疑」、「真的越看越奇怪」、「如果是真的，一人分飾兩角在留言區對話也太詭異」、「叫警察去找她吧，看是不是真的」、「裡面一堆同情心泛濫、然後最後矛頭指向政府、司法很爛的人，而不是去怪詐騙組織」、「這個詐騙案是公版嗎？」、「原文滿多中國用語的，小心查證」。

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