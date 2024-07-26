涉貪一審被判刑 顏寬恒喊冤「對我本人最大污辱」將上訴爭取清白

民黨立委顏寬恒涉及詐領助理費、房屋假買賣、竊占國土等案，台中地院審理後，今依貪污罪判7年10月、偽造文書罪判刑6月得易科罰金、竊占國土無罪，全案可上訴。（記者廖耀東攝）

2024/07/26 11:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委顏寬恒涉及詐領助理費、房屋假買賣、竊占國土等案，台中地院審理後，今依貪污罪判7年10月、偽造文書罪判刑6月得易科罰金、竊占國土無罪，全案可上訴。顏寬恒上午11點親自現身向上路七段沙鹿服務處，他表示貪污、偽造文書這兩個案「是天大冤望，對我本人最大污辱」，一定會上訴爭取清白。

顏寬恒說，他以沉重的心情鄭重聲明有關本案指控，感到極度震驚與遺憾，作為一位中華民國立法委員，一直以來秉持清廉、公正、誠信原則，努力為人民服務，然而，現如今卻因為一些莫須有的指控而身陷訴訟紛爭，必須表明他的清白，並強調這些指控荒謬。

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顏寬恒表示，司法應該是公正無私的，應該依照法律和事實來進行審判，而不是受到政治力量干預和操控。

顏寬恒強調，因林姓助理長期義務協助服務地方，自願無償擔任寬恒地方服務的助理，正好在106年（2017年）有一名助理離職，所以將林姓助理補進公費助理名單，且其所收到的薪資都在林姓助理的帳戶內原封不動、連提領紀錄都沒有，在地鄉親都知道，我們服務團隊陣容相當龐大，每月除了公費人員外，「我們都必須要自掏腰包倒貼助理費，說我詐領助理費，就是對我莫大的侮辱」。

顏寬恒說，至於房子買賣，自己完全沒有假買賣的動機，因為選舉而多次被政治操作，住家周邊整天被盯梢騷擾，嚴重影響我的家人和小孩、太太跟媽媽的生活安全，為了保護他們，決定要賣掉這棟房子，無論多便宜都願意賣，完全沒有假買賣的動機。

顏寬恒最後說，深信事實終將戰勝謊言、真相終將大白於世、正義終將伸張，儘管當前的困境無比艱難，堅信清白和無罪，會繼續通過法律救濟，堅決捍衛名譽和權利，也要感謝所有支持和相信自己的朋友們，感謝你們在這段艱難的時期給予鼓勵和支持，你們信任和支持是堅持下去最大動力，將會繼續堅守信念。

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