颱風夜下班開車自撞路燈 澎湖女子傷重不治

凱米颱風來襲，澎湖傳出首宗車禍自撞路燈死亡個案。（馬公警分局提供）

2024/07/25 12:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風挾帶強風暴雨侵襲全台，25日清晨風雨最劇時刻，澎湖傳出女子駕駛自小客車，自撞湖西西溪馬路邊路燈，雖緊急送往三總澎湖分院搶救，但因傷重上午7時許仍宣告不治死亡，因傷重無法進行酒測，已報請檢察官委由醫院抽血待驗，釐清車禍發生原因，成為凱米颱風澎湖首宗死亡個案。

馬公警分局調查指出，25日清晨4時19分，在澎湖縣道202線4.8公里處道路（西溪段） ，居住在湖西鄉湖東村的辛姓女子（41歲、澎湖人），甫由馬公下班，駕駛自小客車，沿縣道202線成功往西溪方向行駛，行至西溪段自撞路邊燈桿，緊急送往三總澎湖分院救治，早上7時11分醫院宣告不治。

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由於辛女送醫時傷重無法檢測，警方已報請檢察官委由醫院抽血待驗，肇因將進一步調查，釐清車禍責任歸屬，但事發當時，正是凱米颱風影響澎湖最劇時刻，風雨交加的情況，也可能影響駕駛的視線及判斷力，出事地點又是大彎道，才誤撞路燈，因撞擊力量過大，導致辛女受到重傷致死，但詳細車禍肇事原因，仍有待檢警進一步調查結果出爐。

這是凱米警報期間，澎湖第1件因車禍死亡的案件，至於受到嚴重撞擊的路燈，相關單位已派員頂著強風，冒雨前往現場搶修，避免路燈倒塌壓到經過人車，再度釀成悲劇。

澎湖防颱緊急應變中心立即派員前往現場修復路燈。（澎湖交通觀察日誌提供）ˇ

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