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颱風重創南台 賴清德赴美濃勘災：全台「淹水50公分以上」補助2萬

總統賴清德今南下勘災，首站選在美濃聽取災情簡報。（記者黃佳琳攝）

總統賴清德今南下勘災，首站選在美濃聽取災情簡報。（記者黃佳琳攝）

2024/07/26 10:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕凱米颱風來襲造成高雄大淹水，港都變成水都，市長陳其邁形容此次風災比八八水災還嚴重，總統賴清德今南下高雄勘災，允諾全台灣淹水50公分以上民眾，每一戶補助2萬元、50公分以下中低收入戶，每一戶補助從5千加碼到1萬元，財政部也會祭出相關減免措施，讓受災民眾損失降至最低。

賴清德今帶領中央各部會官員展開勘災行程，第一站選在淹水超過100公分的美濃地區，並在高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及林岱樺和地方民代陪同下聽取簡報。

賴清德指出，此次災情中南部相當嚴重，雨量比莫拉克颱風還要大，如此巨量的雨勢對於任何一個城市都是負擔，旗山地區因為旗山溪很快水位就已經滿載，加上大潮使得上游淹水，這幾年投入的治水預算還是有發揮功效，才會讓淹水災情得以控制。

賴清德說，為了減輕颱風對人民的災損，全台灣淹水50公分以上民眾，中央會再加碼每一戶補助2萬元，以高雄為例，高市府補助1萬5千元，加上來就有3萬五千元，而50公分以下中低收入戶，每一戶補助從5千元加碼到1萬元，財政部也會做出9項綜合所得稅等給相關減免，主動協助受災民眾減輕負擔。

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