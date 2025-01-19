回擊王鴻薇曝特別預算時間差 羅一鈞：罵我預算可過儘量罵

疾管署副署長羅一鈞回顧新冠疫情發生之初並無特別預算，就是靠部會預算撐過。（資料照）

2025/01/19 14:40

〔記者林惠琴／台北報導〕藍白大砍中央政府總預算，疾管署副署長羅一鈞「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，國民黨團副書記長王鴻薇今（19日）直指該發言是「混淆視聽」，疫情防疫時有編列特別預算，不是用公務預算，就想騙一般老百姓不懂預算。對此，羅一鈞回顧新冠疫情發生之初並無特別預算，就是靠部會預算撐過，一向溫文儒雅的他也忍不住回嗆：「如果委員罵我會讓防疫預算過關、願意手下留情，請儘量罵沒有關係。

羅一鈞表示，他是事務官，沒有加入任何政黨、也沒有想要選舉，並直言「如果委員罵我會讓防疫預算過關、願意手下留情，請儘量罵沒有關係。」

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羅一鈞近日以被砍8成的中國旅費舉例，3.4萬元的經費只剩下6800元，連去武漢考察的機票都買不起，擔憂讓防疫工作有排擠效應，引發討論。

面對王鴻薇今日的回應，羅一鈞指出，「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」預算600億元，立法院2020年3月13日三讀通過。而2位專家前往武漢是2020年1月12日出發、1月15日返國，1月16日在疾管署召開記者會公開說明考察結果。

此外，羅一鈞指出，同年後續1月20日開設指揮中心、天天開記者會、春節期間疾管署上下沒日沒夜的加班執行各項防疫任務、2月份的武漢包機、寶瓶星號檢疫、口罩調度釋出⋯都是在還沒有特別預算的情況下去做的。

羅一鈞強調，「疫情防疫時有編列特別預算」是正確的，但是在疫情開始的最初2個月，沒有特別預算，只能靠疾管署自己和衛福部及協力部會的經費來完成所有事情，到了特別預算順利三讀通過他們才鬆了一口氣，以上謹向委員報告。

羅一鈞也再度重申，明天就要表決了，再次懇求立委高抬貴手，防疫有其特殊性，整備應變宣導都需要充裕資源，懇請委員支持。

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