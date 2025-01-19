立院大砍衛福部預算 9大醫團：被刪減的是人民健康

醫界團體懇請立法院以蒼生為念，刪預算不能刪掉人民的健康；圖為民眾打疫苗示意圖。（資料照）

2025/01/19 12:41

〔記者林惠琴／台北報導〕藍白大砍中央政府預算，大幅衝擊民眾權益，9大醫界團體今（19日）發出聯合聲明喊話，立法院會預算刪除衛福部60%宣傳預算、凍結70%業務費用，將會嚴重削弱公共衛生成效，並對社會健康福祉產生不利影響，強調「被刪減被凍結的就是人民的健康」，懇請立法院以蒼生為念，刪預算不能刪掉人民的健康。

發出聯合聲明的9大醫界團體包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣醫師公會，以及台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全聯會、中華民國基層醫師協會。

請繼續往下閱讀...

聲明指出，立法院會預算刪除了衛福部60%宣傳預算，以及凍結70%業務費用。正因此舉將會嚴重削弱公共衛生成效，並對社會健康福祉產生不利影響，更是將會讓台灣多年來，所累積得來不易的高醫療水準大受打擊，希望立委諸公能夠再次睿智審視，讓此與公衛重要相關之預算可以重新獲得通過。

聲明提到，由於衛福部的宣傳預算，為的是增強對於疾病認知而並非一般公關用途，所以倘若未經細思，便將此預算驟然刪除，恐將會帶來包括疫苗接種、健康飲食等公共健康宣導受影響；同時當發生疫情時，因無法宣導導致疫情防控工作受阻而使疾病蔓延；以及弱勢群體將會因為難以獲得健康教育和社會支持，導致加劇社會健康不平等；並且當民眾對政府政策的理解和支持不足，將會影響政策效果。

聲明也指出，業務費用的凍結，更是將會讓全民心理健康韌性、擴大癌症篩檢、護理人力整備、第二期優化兒童醫療、防疫整備、慢性病防治工作提升、幼兒托育安全等，各項計畫皆會因此停滯，讓國人健康促進受到莫大影響。

聲明強調，當預算的刪減，刪減到讓民眾不知有哪些資源可供利用、凍結到各項健康促進計畫都停擺，「那這樣被刪減被凍結的就是人民的健康」。他們認為絕對不可以讓這樣影響國人健康的事情，在當今的台灣發生；非常強烈呼籲，這些攸關人民健康福祉之預算必須讓其通過，健康不分黨派，各黨派應該以人民健康為念，一起支持衞福部、支持醫界，讓衛福部與醫界，落實共同守護台灣人民健康的決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法