為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

投資群組教唆激怒行員阻止關懷 刑事局：全是詐騙話術

詐團利用警方反詐騙活動的照片當封面來混淆視聽。（記者姚岳宏翻攝）

詐團利用警方反詐騙活動的照片當封面來混淆視聽。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/17 14:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市黎姓男子在網路加入投資群組後，聽信群組內的「同學」建議，如果匯款時遭到銀行行員「刁難」，可利用發火或激怒等方式，讓行員不敢再進一步詢問，所幸有耐性的行員加上眼尖，發現黎男手機訊息有異，及時攔阻並通報警方到場關懷提問，成功避免黎男遭詐騙受害。

刑事警察局指出，這些投資群組分享的內容，包括可前往不同分行小額匯款來躲避行員關懷，或利用發火、激怒等方式讓行員不敢再進一步詢問，都是詐騙集團的常見手法。看似是投資群組的學員或成員，其實都是詐騙集團安排好的暗樁，分別扮演不同角色相互對話，教授如何向行員隱瞞匯款理由，或分享獲利截圖，誘騙受害者跟單投資或購買虛假投資標的。

刑事局另提醒，網路廣告上駭客組織或律師事務所聲稱能協助追回被詐騙的款項，也都是詐騙集團手法的一部分，這些假駭客、假律師的粉絲專頁還會用警方反詐騙活動的照片當封面來混淆視聽；請民眾務必尋求正規法律途徑，避免遭到二次詐騙。

警方說，若遇可疑詐騙訊息，歡迎民眾利用「165防騙宣導」官方LINE帳號（@tw165）查詢功能，只要輸入LINE ID、網站或電話，就能立即收到所輸入資訊是否曾被通報詐騙的判別結果。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

群組教戰手則，教導如何發火激怒行員。（記者姚岳宏翻攝）

群組教戰手則，教導如何發火激怒行員。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒民眾務必尋求正規法律途徑，避免遭到二次詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒民眾務必尋求正規法律途徑，避免遭到二次詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
去年與銀行合作阻詐逾8億 桃園分局防搶演練納入「愛情詐騙」
2024/01/25 19:25

去年與銀行合作阻詐逾8億 桃園分局防搶演練納入「愛情詐騙」
刑事局提升警銀合作 阻詐金額較去年多20億
2023/12/31 14:55

刑事局提升警銀合作 阻詐金額較去年多20億

市府注資百億 北外環擴大南科生活圈
投資虛擬貨幣穩賺不賠？她衝銀行領900萬險被騙光
2023/12/26 13:54

投資虛擬貨幣穩賺不賠？她衝銀行領900萬險被騙光
買點數救老公？機警店員發現異狀 報警保住婦人萬元積蓄
2023/12/10 14:58

買點數救老公？機警店員發現異狀 報警保住婦人萬元積蓄
警員+行員 7度阻詐攔不住／老農衝外地領4491萬給詐團
2023/12/09 05:30

警員+行員 7度阻詐攔不住／老農衝外地領4491萬給詐團
獨居嬤拿塑膠袋領100萬 警察行員緊急阻詐結果變護鈔
2023/11/14 15:47

獨居嬤拿塑膠袋領100萬 警察行員緊急阻詐結果變護鈔
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播