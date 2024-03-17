投資群組教唆激怒行員阻止關懷 刑事局：全是詐騙話術

詐團利用警方反詐騙活動的照片當封面來混淆視聽。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/17 14:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市黎姓男子在網路加入投資群組後，聽信群組內的「同學」建議，如果匯款時遭到銀行行員「刁難」，可利用發火或激怒等方式，讓行員不敢再進一步詢問，所幸有耐性的行員加上眼尖，發現黎男手機訊息有異，及時攔阻並通報警方到場關懷提問，成功避免黎男遭詐騙受害。

刑事警察局指出，這些投資群組分享的內容，包括可前往不同分行小額匯款來躲避行員關懷，或利用發火、激怒等方式讓行員不敢再進一步詢問，都是詐騙集團的常見手法。看似是投資群組的學員或成員，其實都是詐騙集團安排好的暗樁，分別扮演不同角色相互對話，教授如何向行員隱瞞匯款理由，或分享獲利截圖，誘騙受害者跟單投資或購買虛假投資標的。

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刑事局另提醒，網路廣告上駭客組織或律師事務所聲稱能協助追回被詐騙的款項，也都是詐騙集團手法的一部分，這些假駭客、假律師的粉絲專頁還會用警方反詐騙活動的照片當封面來混淆視聽；請民眾務必尋求正規法律途徑，避免遭到二次詐騙。

警方說，若遇可疑詐騙訊息，歡迎民眾利用「165防騙宣導」官方LINE帳號（@tw165）查詢功能，只要輸入LINE ID、網站或電話，就能立即收到所輸入資訊是否曾被通報詐騙的判別結果。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

群組教戰手則，教導如何發火激怒行員。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒民眾務必尋求正規法律途徑，避免遭到二次詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

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