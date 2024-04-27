咬麥克風Roger改咬玩具！高雄搜救犬做SPA萌樣曝光

搜救犬Roger咬著玩具做美容SPA洗香香，模樣超萌。（高雄市政府提供）

2024/04/27 22:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市消防局特搜隊搜救犬Roger等狗英雄在花蓮震災立功受歡迎，回高雄後持續接受訓練，但下雨暫停戶外訓練，大隊長薛裕霖帶牠們到寵物生活館做SPA，並進行腹部超音波檢查，搜救犬舒服模樣超萌，健康檢查後確認身體健康。

花蓮4月3日發生規模7.2強震造成死傷慘重，高雄市消防局特搜隊出動Roger等4隻搜救犬到花蓮支援，Roger在砂卡礑步道找到遭土石掩埋罹難者遺體立功，可愛模樣加上受訪咬麥克風爆紅。

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搜救犬結束花蓮搜救任務後，返回高雄持續接受訓練，許多團體關注毛英雄付出，有寵物零食製造商捐贈零食慰勞，還有獸醫師開的寵物醫院及生活館，提供專業健康檢查及美容服務，適逢高雄下雨暫停戶外訓練。

大隊長薛裕霖帶著Roger等搜救犬接受健康檢查及美容服務，先剃掉搜救犬肚子的毛後照腹部超音波，確認身體健康後，搜救犬泡澡做SPA，享受剪指甲服務。Roger咬著玩具洗香香，

薛裕霖說，搜救犬參與搜救過程中，膝蓋關節很費力、很容易耗損，需要補充營養食品外，也要勤做保養，這次SPA服務包括按摩四肢、膝蓋關節等，等於是特別照顧與加碼健檢，除了讓搜救犬放輕鬆，更達到鼓勵效果，可以感受牠們很開心，容光煥發、精神洋溢。

搜救犬掛號。（高雄市政府提供）

搜救犬進行健康檢查。（高雄市政府提供）

搜救犬進行健康檢查。（高雄市政府提供）

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