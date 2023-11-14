獨居嬤拿塑膠袋領100萬 警察行員緊急阻詐結果變護鈔

警方一度以為阿嬤遇詐趕往關切。（警方提供）

2023/11/14 15:47

〔記者許國楨／台中報導〕9旬獨居阿嬤近日在台中榮總住院，她原本固定每週會搭車去銀行領錢繳醫藥費，昨天她為避免再舟車勞頓，拿塑膠袋到銀行一口氣就要領出100萬，讓行員及警方一度擔心她遇到詐騙集團，直到得知原委才鬆了一口氣，決定載阿嬤並護鈔至醫院謝。

台中市警第一分局繼中派出所昨接獲銀行來電，稱有一名阿嬤臨櫃提領100萬元，因金額龐大，行員擔心她受騙而通報。員警謝佳修、葉碩峰到場了解時，只見阿嬤拿著塑膠袋佇立在櫃檯前，她見員警到場也嚇了一跳，急忙詢問「為什麼警察會來？」

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後來，阿嬤表示，這陣子因為到台中榮總看病住院，固定每週都會搭車到銀行提領現金，再回醫院繳納醫藥費，但是身體逐漸退化，每周搭車領錢，不但路途實在太過遙遠，來回還要花計程車錢，加上對於網路的轉帳匯款更是一竅不通，才會決定一次領多一點現金，省下之後幾趟的舟車勞頓。

知道阿嬤領鉅款的原因後，行員將錢小心翼翼遞給阿嬤，員警見阿嬤隻身一人，為了安全起見，主動提議要護鈔並護送阿嬤返回醫院，阿嬤聽聞後感動地說「其實領這麼多錢，我也怕遇到壞人。」十分感謝員警熱心協助，對於員警貼心舉動更是窩心。

第一分局提醒民眾，如有大額款項移轉，可以使用轉帳劃撥或匯款，省去移動風險，另外如有大筆現金存、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫。

阿嬤拿著塑膠袋欲臨櫃提領100萬元。（警方提供）

警方最後護鈔並護送阿嬤返回醫院。（警方提供）

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