男子自創矮化法種大麻產量增40倍 警查獲市值10.8億

警方起出現金一千萬元及各式工具等證物。（記者羅欣貞攝）

2024/04/30 11:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕桃園謝姓男子靠自學以矮化法種植大麻，產量較一般種植法增加40倍，且產出的大麻花品質也較佳，屏東警方去年查緝轄內毒品案時循線發現謝男為首的製毒集團，飛象過河到桃園破獲此案，這種新手法種植大麻，連警方過去也沒有看過；起出的大麻植株與大麻花成品，市值達10.8億元。

屏東縣政府警察局刑事警察大隊與台北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局龍潭分局等單位，去年（2023年）11月間在桃園市龍潭區社區住宅內，查獲以謝姓犯嫌為首的大麻工廠案，查扣大麻活株658大盆（分株至4843株）、植物生長燈27組、大麻花成品20.4公斤、假麻黃鹼7.3公斤、新台幣1000萬元、黃金項鍊2條、勞力士手錶1支、栽種工具等證物，市面販賣價值高達10.8億元，所幸警方即時將嫌犯查緝到案，並溯源查獲謝姓金主，瓦解該集團，詢問後依法移送桃園地方檢察署，依毒品危害防制條例偵辦。

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警方表示，年約30歲的謝姓嫌犯為金主，負責租屋並從網路上自學、研究種植大麻的方法，將心得傳授給吳姓同夥，由吳擔任師傅照顧大麻，還將過程寫成種植筆記。

警方指出，謝嫌為首的犯嫌等6人，因為警方嚴查邊境走私，國內大麻價格較高，覬覦栽種大麻豐厚利潤，利用自創矮化技術種植大麻增加產量，其1株大麻母株最高可分株至40株的大麻株，且大麻花品質也較佳，烘乾後再轉賣他人牟取不法利益，警方接獲情資後，組成專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，專案小組見時機成熟，展開攻堅逮捕行動，在桃園市龍潭區住宅地下室攔截準備駕車離開的謝姓犯嫌等6人，檢方本月偵結起訴，經法院裁定羈押謝姓犯嫌等5人，全案始告偵破。

警方調查，該案犯嫌主要活動範圍均以桃園地區為主，屏東縣政府警察局地處國境之南，至桃園地區約320公里，往返640公里，故與台北市政府警察局刑事警察大隊及桃園市政府警察局龍潭分局等友軍通力合作下實施跟監埋伏、調閱錄影監視系統等不遺餘力之協助，再藉由分析、歸納、研判相關資料，經由抽絲剝繭的偵察辦案方式，才得以逐步拼湊出犯罪集團組織架構、栽種場所及銷贓通路，進而徹底瓦解犯罪根源所在。

屏東縣長周春米表示毒品危害等同國安問題，反毒已列為當前政府最重要的施政之一，期勉警方不鬆懈執行緝毒工作，有信心帶領警察局團隊持續強力執行緝毒工作，讓民眾均能安居樂業，免受毒品荼害。

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警方指出，謝男為首的集團，可將一株大麻母株以矮化法分成30至40株，種在太空包內，一盆大麻可賣約1千萬元。（記者羅欣貞攝）

全案檢方偵結，屏縣警局今天（30日）說明案情。（記者羅欣貞攝）

警方逮捕謝男（中）。（屏東縣警察局提供）

警方逮捕擔任種植師傅的吳男（中）。（屏東縣警察局提供）

嫌犯在租來4樓透天厝民宅種植大麻，採燈照、矮化法種植，十分下功夫。（屏東縣警察局提供）

嫌犯以新手法種大麻，大麻花品質較佳。（屏東縣警察局提供）

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