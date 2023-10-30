中部詐欺偵查中心5個月破17團扣1億贓款 獲「警界奧斯卡獎」

刑事局中打指派3個專責隊打詐。（圖由警方提供）

2023/10/30 15:12

〔記者許國楨／台中報導〕因應行政院核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」，刑事局中部打擊犯罪中心成立「中部詐欺偵查中心」，今年6月掛牌迄今交出第一張成績單，5個月來已破獲不乏四海幫等黑道背景的17個詐騙集團，查扣1億贓款，展現打詐能量，守護治安。

刑事局中打表示，去年7月1日至112年4月30日期間，破獲詐欺集團案件27件371人、查扣不法利得1176萬3038元、汽車12台、房屋及土地計98筆、珠寶95件、美金12萬餘元、歐元6520元及虛擬貨幣（經鑑價2億6768萬7762元）、合計查扣總值2億7945萬餘元，因成績斐然，獲頒「警界奧斯卡獎」之稱的2023年全國警光獎「團體組-偵查犯罪類」第三名。

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而為了再強化打詐能量，刑事局中打在今年6月，配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」政策，掛牌成立「中部詐欺偵查中心」，由中打指派3個專責隊進駐，除配發高科技數位鑑識設備，更動員中打結合各地警察機關強力掃蕩詐欺犯罪，加強查扣犯嫌詐欺犯罪所得及名下財產，貫徹行政院識詐、堵詐、阻詐、懲詐決心。

經統計，今年6月迄今，已緝獲17個詐欺集團，查獲257名集團各層級幹部，其中不乏四海幫等黑道幫派成員，以及國內某銀行經理涉嫌協助詐團洗錢等矚目案件，查扣犯罪所得4500萬餘元，也向法院聲請裁定扣押涉案名下價值逾5600多萬元房產、豪車、名表等奢侈品及虛擬貨幣，總計高達1億餘萬元，有效阻斷不法，保障國人財產安全。

「中部詐欺偵查中心」今年6月掛牌。（圖由警方提供）

掛牌迄今已破獲17個詐騙集團，查獲257名歹徒。（圖由警方提供）

另查扣不法贓款超過1億元。（圖由警方提供）

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