為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

劉冠軍妻名下房地5/7拍賣 陳由豪18筆土地同日待價而沽

前國安高層劉冠軍涉貪，其妻孟雯華位於台北市文山區的別墅5月7日將拍賣。（圖由行政執行署台北分署提供）

前國安高層劉冠軍涉貪，其妻孟雯華位於台北市文山區的別墅5月7日將拍賣。（圖由行政執行署台北分署提供）

2024/04/30 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕行政執行署台北分署受託拍賣涉貪國安局前上校出納組長劉冠軍之妻名下台北市文山區別墅，5月7日首度開拍，同一天還包括欠稅大戶陳由豪位在新北市的土地，以及新易智慧科技公司陳姓擔保人位於台北市中山區大直的房地；士林分署同日也將拍賣葉姓健身教練所有黑色賓士AMG GT S跑車及6萬多顆的泰達幣。

劉冠軍妻別墅底價5800萬

劉冠軍1999年利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，2000年立刻潛逃出境，被檢方通緝在案，至今仍未到案。後來士林地檢署運用刑法沒收新制規定，向士林地院聲請裁准，宣告沒收劉冠軍、孟雯華夫妻名下財產並追徵價額。

行政執行署台北分署上午指出，劉妻位於台北市文山區萬芳段無償取得的房地，經士林地檢署囑託，定5月7日首次拍賣，該房地為5層樓的建築，土地持分面積合計約153.97平方公尺，建物樓層面積（含增建部分）約457.39平方公尺，目前無人居住，拍定後點交，拍賣底價為5800萬元。

陳由豪石碇、深坑18筆土地6.09億起跳

潛逃出境的陳由豪則因為欠繳稅款逾4億元，位在新北市石碇區、深坑區的土地，同樣上架拍賣；台北分署指總共18筆的土地現為雜木林，面積合計約79.1公頃，會分2標拍賣，底價合計6億946萬元。

公司滯納勞健保費 擔保人大直豪宅拍賣

新易智慧科技公司陳姓擔保人因擔保公司滯納的勞健保費卻未履行，故其位於大直區的豪宅「首泰大直」也將上架；台北分署說該物件位於6樓，主建物及附屬建物面積合計184.66平方公尺，為4房2廳2衛之格局，並含2個平面車位，拍賣底價降至9500萬元，拍定後點交。

另外，士檢偵辦葉姓健身教練非法經營期貨投資案，經查扣其所有黑色賓士AMG GT S跑車及6萬多顆的泰達幣（USDT）後，也囑託士林分署拍賣；同日上架的還有詐團石姓成員所有保時捷TAYCAN 4CT純電四門跑車，以及兩部重機分別為灰色本田Rebel 1100、黑金色哈雷DAVIDSON RH1250S。

保時捷TAYCAN 4CT純電四門跑車。（圖由行政執行署士林分署提供）

保時捷TAYCAN 4CT純電四門跑車。（圖由行政執行署士林分署提供）

黑色賓士AMG GT S跑車。（圖由行政執行署士林分署提供）

黑色賓士AMG GT S跑車。（圖由行政執行署士林分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鐵達尼號罹難首富金懷錶拍賣 近4800萬元落槌創紀錄
2024/04/28 10:42

鐵達尼號罹難首富金懷錶拍賣 近4800萬元落槌創紀錄
劉冠軍侵占1.5億公款潛逃 追回不法所得達犯罪所得99.5％
2023/09/12 11:41

劉冠軍侵占1.5億公款潛逃 追回不法所得達犯罪所得99.5％

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
陳由豪欠稅4億出境未歸 名下18筆新北土地下週拍賣
2024/03/28 10:38

陳由豪欠稅4億出境未歸 名下18筆新北土地下週拍賣
引擎無法發動！18年中華柴油貨車法拍71次激烈喊價 13萬成交
2024/04/02 18:35

引擎無法發動！18年中華柴油貨車法拍71次激烈喊價 13萬成交

三星全新8K顯示器 送近六萬元好禮
富豪訂「神秘遺囑」子孫苦等百年領到2萬件古錢幣
2024/04/30 06:55

富豪訂「神秘遺囑」子孫苦等百年領到2萬件古錢幣
台南藏金閣惜福T- Bike週六拍賣 特價款每輛500元
2024/04/24 11:01

台南藏金閣惜福T- Bike週六拍賣 特價款每輛500元
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播