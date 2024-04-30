劉冠軍妻名下房地5/7拍賣 陳由豪18筆土地同日待價而沽

前國安高層劉冠軍涉貪，其妻孟雯華位於台北市文山區的別墅5月7日將拍賣。（圖由行政執行署台北分署提供）

2024/04/30 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕行政執行署台北分署受託拍賣涉貪國安局前上校出納組長劉冠軍之妻名下台北市文山區別墅，5月7日首度開拍，同一天還包括欠稅大戶陳由豪位在新北市的土地，以及新易智慧科技公司陳姓擔保人位於台北市中山區大直的房地；士林分署同日也將拍賣葉姓健身教練所有黑色賓士AMG GT S跑車及6萬多顆的泰達幣。

劉冠軍妻別墅底價5800萬

劉冠軍1999年利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，2000年立刻潛逃出境，被檢方通緝在案，至今仍未到案。後來士林地檢署運用刑法沒收新制規定，向士林地院聲請裁准，宣告沒收劉冠軍、孟雯華夫妻名下財產並追徵價額。

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行政執行署台北分署上午指出，劉妻位於台北市文山區萬芳段無償取得的房地，經士林地檢署囑託，定5月7日首次拍賣，該房地為5層樓的建築，土地持分面積合計約153.97平方公尺，建物樓層面積（含增建部分）約457.39平方公尺，目前無人居住，拍定後點交，拍賣底價為5800萬元。

陳由豪石碇、深坑18筆土地6.09億起跳

潛逃出境的陳由豪則因為欠繳稅款逾4億元，位在新北市石碇區、深坑區的土地，同樣上架拍賣；台北分署指總共18筆的土地現為雜木林，面積合計約79.1公頃，會分2標拍賣，底價合計6億946萬元。

公司滯納勞健保費 擔保人大直豪宅拍賣

新易智慧科技公司陳姓擔保人因擔保公司滯納的勞健保費卻未履行，故其位於大直區的豪宅「首泰大直」也將上架；台北分署說該物件位於6樓，主建物及附屬建物面積合計184.66平方公尺，為4房2廳2衛之格局，並含2個平面車位，拍賣底價降至9500萬元，拍定後點交。

另外，士檢偵辦葉姓健身教練非法經營期貨投資案，經查扣其所有黑色賓士AMG GT S跑車及6萬多顆的泰達幣（USDT）後，也囑託士林分署拍賣；同日上架的還有詐團石姓成員所有保時捷TAYCAN 4CT純電四門跑車，以及兩部重機分別為灰色本田Rebel 1100、黑金色哈雷DAVIDSON RH1250S。

保時捷TAYCAN 4CT純電四門跑車。（圖由行政執行署士林分署提供）

黑色賓士AMG GT S跑車。（圖由行政執行署士林分署提供）

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