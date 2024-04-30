獨家》校長涉偷拍收押 高雄市教育局指派督學代理

高雄市張姓校長涉嫌偷拍，被法官裁定羈押。（情境照）

2024/04/30 11:31

首次上稿 10:11

更新時間 11:31（補充教育局說法）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市某校張姓校長被檢舉涉嫌偷拍，高雄地檢署檢察官指揮搜索，查扣到偷拍畫面等事證，法官裁定羈押；高雄市教育局依法將校長停職接受調查，若判刑將予以解聘，另指派督學代理維持校務運作。

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舉了解，張姓校長被檢舉涉嫌偷拍，學校與住家都被搜索，查扣到偷拍畫面等事證，檢察官前天聲請羈押獲准，全案將擴大偵辦。

高雄市教育局今證實此事，強調嚴正譴責觸法行為，已立即撤換該校長，停職調查，若判刑將予以解聘。作業期間指派督學先行代理該校校長，以維護學生受教權優先。

教育局表示，前天接獲檢調通知校長涉嫌違反刑法，目前由檢調單位羈押偵辦中。由於事發突然，市府接獲檢調通知後，已經按規定馬上派任督學先代理該校校長職務，保障學生受教權益為第一優先。

教育局指出，目前學校都維持正常教學及校務運作，會積極配合檢調偵辦，如確有不法情事，教育局絕不寬貸。

教育局強調，身為教育人員，道德操守為第一要務，校長為一校之長，務必用更高的標準來要求自己。法律是道德的最低標準，任何觸犯法律的行為，都是教職人員所不允許。

教育局說，如果後續校長如經判處有期徒刑確定入監服刑或褫奪公權，會依《教育人員任用條例》第31條規定「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實」，由該校長主管機關教育局予以解聘。

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