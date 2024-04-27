新北警洩密給詐團 警政署從嚴究辦並強化管控

警政署。（記者邱俊福翻攝）

2024/04/27 23:03

〔記者邱俊福／台北報導〕針對新北市警局王姓員警涉嫌洩漏165等警政資訊系統資料予詐團案，警政署今強調，署長黃明昭對此類破壞民眾信任的案件至表重視，即刻指示針對此不法集團持續刨根溯源、整飭不法，並飭請新北市警局依公務人員考績法、警察人員人事條例，對於王員予以「記二大過」及「免職」處分，另追究相關人員考核監督不周責任。

警政署表示，新北地檢署本月25日指揮署政風室、廉政署北調組、新北市警局等單位針對新莊分局王姓員警進行搜索案，為新北地檢署偵辦詐欺集團案件，另案交由署政風室清查，發現王員涉嫌洩漏165等警政資訊系統資料予曾姓民眾，王員詢後依貪污等罪嫌帶回新北地檢署，由檢察官複訊後聲請羈押，並經新北地方法院裁定羈押禁見。

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而針對165反詐騙系統警政署訂有使用管理作業規定及稽核制度，不定期實施專案清查，去年共計清查21萬131筆165系統查詢使用紀錄，發掘員警疑似異常查詢徵候，從中查處員警疑涉不法函（移）送1件1人、員警涉非因公務查詢予以行政懲處計16人（記過11人、申誡5人次），並從嚴究責。

警政署指出，為強化165等警政資訊系統稽核制度，有效防杜各項漏洞及避免衍生不法弊端，已召集督察、政風、刑事、資訊等相關業務單位共同研商改善精進措施，除重新全面檢視管制稽查制度外，並以「再防貪」機制研提具體改善方針及推動制度化管理，從「系統面」及「法規面」雙管齊下，積極防堵系統漏洞，並要求各單位落實稽核，列為督導重點，機先防範，避免是類情事再度發生。

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