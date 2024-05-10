嚴父要小二兒「全裸罰跪」門口 桃市社會局介入強制安置

就讀小學二年級的王小弟日前被父親罰脫衣服跪在門口，市議員黃瓊慧通知社會局、警方前往處理。（黃瓊慧提供）

2024/05/10 10:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員黃瓊慧昨晚在臉書貼出一起管教不當案件，家住桃園某社區、就讀小學2年級王小弟，日前被父親罰脫衣服跪在門口，王小弟覺得丟臉，跑下社區大廳向警衛求助，警衛趕快拿衣服給他穿，黃瓊慧立刻請警方及社會局介入，目前家庭暴力暨性侵害防治中心已將男童緊急安置，至於男童父親行為是否僅不當管教或涉及刑責，將進一步調查釐清。

黃瓊慧說，聽社區保全、鄰居說，常常看到王小弟被罰跪在社區的1樓、抄心經、還有頂樓罰站餵蚊子，王小弟身上偶有些不明瘀青，王小弟除了學校營養午餐外，晚餐也是有一餐沒一餐的，鄰居就算撥打113通報，但也因「查無明顯事證」不了了之，這次要小朋友脫衣服罰跪，有監視系統為證，總算可以接受安置。

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黃瓊慧提到，當時通報警方、社會局人員到場，王小弟爸爸竟然向警方說「是他自己要脫光的，不干我的事」，鄰居們看不下去才爆料，「常常看到王爸爸吼他、粗魯的對待」、「多次通報社會局，113打了不曉得多少次？都沒有下文」、「王小弟彷彿是家裡傭人，每天倒垃圾、拖地掃地還不能吃飯」，連警衛都說「想拿東西給王小弟吃，他都不敢拿，因為拿了被發現會被大人罵」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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