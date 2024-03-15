涉當詐團報馬仔律師+2 黃耕鴻收押禁見、賴季倉交保

檢方查出律師鄭鴻威（左起）、楊雅涵、李明潔涉當詐團報馬仔，2月聲押禁見3人獲准，今再聲押禁見同案共犯律師黃耕鴻獲准。（資料照）

2024/03/15 18:12

〔記者溫于德／台北報導〕鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等6名不同事務所的律師，被查出替詐騙集團車手辯護，將案件訊息通風報信給詐團，其中鄭、楊、李已被聲押禁見獲准。檢方續追發現，另有黃耕鴻、賴季倉等2名律師也涉案，昨日再度發動搜索、約談，依洩密、洗錢等罪，聲押禁見黃耕鴻及替鄭男傳遞文件的助理林佳毅，台北地院今天裁准。

至於律師賴季倉檢方諭令60萬元交保，而涉以加密貨幣幫鄭鴻威洗錢的友人李昊承，保金則為80萬元。

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承辦本案的台北地檢署發現，黃耕鴻涉嫌接受詐團委任，替詐團車手辯護的同時，洩密給詐團；另，黃耕鴻角色與鄭鴻威雷同，負責派案給其他律師，檢方因而認定律師黃耕鴻、助理林佳毅犯罪嫌疑重大，且兩人否認犯行，還有串滅證與反覆實施之虞，聲押禁見。

北檢是在去年逮獲多名詐團車手，從扣案手機中赫見，詐團上游清楚掌握在押車手供述、檢方事證、傳喚哪些人，經追查，居中聯絡的竟疑為以鄭鴻威為首的6名車手辯護律師。鄭涉引薦另5名律師給詐團，除替車手辯護，還蒐集被告供述、證詞，由鄭男透過通訊軟體Telegram，把偵查秘密回報詐團首腦。

北檢訊後諭令其餘3名律師各以45萬元、30萬元交保，另有一人請回，另指鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等3名律師供詞避重就輕，有勾串、滅證之虞，向北院聲押禁見。

北院2月裁准收押禁見時說明，鄭男慣用通訊軟體與共犯聯繫，該軟體有閱後即焚功能，鄭又與共犯間有大學學長、學妹關係，供述避重就輕，有事實足認有串供或滅證之虞，且收受受任報酬金額甚高，基於比例原則權衡後，諭知羈押，並禁止接見。

北院也考量楊雅涵有串供及滅證之虞，本案可能另有共犯，現金詐欺猖獗，分工角色細密，缺一詐騙集團則無法繼續經營；且楊雅涵與李明潔通話紀錄有提，到要用可自動回收、刪除訊息的通訊軟體聯繫，足見也有擔心不法行為恐被檢警查緝，而使用該通訊軟體滅證的想法，李另接受鄭指派為車手辯護案件不只一件，尚有查明與車手間的關係，審酌恐危害司法機關查緝詐欺犯罪，也諭知楊、李羈押禁見。

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