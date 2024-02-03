幫車手辯護 淪報馬仔 6律師洩密詐團 3聲押

律師鄭鴻威牽線成了詐團的報馬仔，蒐集偵查情資及相關供詞，外洩給詐團高層。（記者錢利忠攝）

2024/02/03 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕高達六名來自不同律所的律師，在律師之一鄭鴻威牽線下，除了替詐騙集團車手辯護，還成了詐團的報馬仔，利用陪同偵訊及律師調閱聲押卷證的機會，蒐集偵查情資及相關供詞，外洩給詐團高層；檢調兵分十二路搜索，約談鄭男等六人，複訊後認定否認犯行的鄭男、楊雅涵、李明潔有勾串及滅證之虞，以及尚有共犯未到案，將三人聲押禁見；林聰豪獲四十五萬元交保、張作詮卅萬元交保，朱姓律師事證未明獲請回。

藉閱證蒐集偵密 外洩詐團高層

台北地檢署去年八、九月間偵辦數起詐團案件，聲押多名車手獲准，竟在勘查被告扣案手機通聯等紀錄時，發現詐團上游清楚掌握在押車手的供述，甚至檢方掌握多少事證、傳喚哪些人也一清二楚，其中負責與詐團首腦聯繫的律師是鄭鴻威。

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鄭鴻威為首 夥同5律師給情資

北檢檢察官指揮調查局台北市調查處追查發現，六人以鄭男為首，由他引薦另五名律師給詐團，除了替詐團中被捕的人辯護，疑還請這些律師詳細蒐集被告供述、證詞，再由鄭男透過通訊軟體Telegram將相關卷證回報給詐團首腦。

有涉案律師辯稱，其等是受詐團幕後成員委任，幫下游車手辯護，支付律師費的是幕後成員，他們回報涉案當事人的辯護進度給花錢請律師的人，無洩密及侵害當事人權益等疑慮。

檢調則掌握，六名律師是受車手委任，擔任偵查中被告的代理人，刑事委任狀上的被告欄也是車手自己簽名，卻涉外洩當事人證供等偵查秘密給詐團，協助詐團掌握檢警偵查動作及事先做好因應等，結果自己捲入洩密等官司。

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