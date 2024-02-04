啟用閱後即焚躲查緝／涉當詐團報馬仔 3律師押了

律師鄭鴻威（左起）、楊雅涵、李明潔被法官認定有勾串、滅證之虞，裁定收押禁見。（資料照）

2024/02/04 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕六名不同事務所的律師替詐騙集團車手辯護，被控將職務所獲悉的案件訊息，拿來跟詐團通風報信，淪為報馬仔。台北地檢署朝洩密、洗錢、詐欺、組織犯罪條例等罪方向偵辦，認定鄭鴻威、楊雅涵、李明潔三名律師有勾串、滅證之虞，向台北地院聲請羈押禁見獲准，另二名律師林聰豪四十五萬元交保、張作詮卅萬元交保，朱姓律師事證未明獲請回。

三人是大學學長、學妹

北檢去年逮獲多名詐團車手，從扣案手機中赫見詐團上游清楚掌握在押車手供述、檢方事證、傳喚哪些人，經追查居中聯絡的，竟疑為以鄭鴻威為首的六名車手辯護律師。鄭涉引薦另五名律師給詐團，除替車手辯護，還蒐集被告供述、證詞，由鄭男透過通訊軟體Telegram，把偵查秘密回報詐團首腦。

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北檢認定鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等三名律師供詞避重就輕，有勾串、滅證之虞，向北院聲押禁見。北院表示，鄭鴻威慣用通訊軟體與共犯聯繫，該軟體有閱後即焚功能，鄭又與共犯間有大學學長、學妹關係，供述避重就輕，有事實足認有串供或滅證之虞，且收受受任報酬金額甚高，基於比例原則權衡後，諭知羈押，並禁止接見。

北院另考量楊雅涵有串供及滅證之虞，本案可能另有共犯，現金詐欺猖獗，分工角色細密，缺一詐騙集團則無法繼續經營；李明潔與楊雅涵通話紀錄有提到要用可自動回收、刪除訊息的通訊軟體聯繫，足見也有擔心不法行為恐被檢警查緝，而使用該通訊軟體滅證的想法，李另接受鄭指派為車手辯護案件不只一件，尚有查明與車手間的關係，審酌恐危害司法機關查緝詐欺犯罪，亦諭知兩人羈押禁見。

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