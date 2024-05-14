乘客氣炸！機長排隊幫空姐買披薩 航班延誤1小時
首次上稿 05-13 22:44
更新時間 05-14 06:34
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕英國易捷航空（easyJet）一名機長由於不滿公司的員工餐太寒酸，決定在班機起飛前排隊買披薩請機組員吃，導致航班延誤1小時，機長上機後還廣播告知所有旅客「感謝大家耐心一起等候」，引起眾多乘客投訴抱怨。
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根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，5月5日易捷航空一架從葡萄牙里斯本（Lisbon）飛往英國曼徹斯特（Manchester）的航班，因機長不在，導致延遲起飛1個小時，此期間不但乘客都被關在機艙內，也沒提供水或飲料，甚至還不能使用廁所，等到機長露面後，才透過廣播向全體乘客解釋，因為他實在無法接受公司僅用2份差勁的三明治來餵飽空服人員，並且他買完披薩要趕回班機時，還要再重新通過安檢及檢查護照，才釀成班機延誤。
乘客們紛紛抱怨，無法相信竟然是機長為了買披薩，才導致這起班機延遲，但機長也向大家解釋，曾詢問過機場人員，是否可以讓他插隊買食物或是跳過安檢流程，但都是遭到拒絕，所以不得不和100多位乘客一起排隊等候，最後機長還說，很感謝大家耐心一起等待。
對於機長的誇張行徑，讓許多乘客當場爆氣，「難道不能先讓旅客待在機場休息室，等待空服人員買完披薩嗎？」、「該航班預計2小時50分鐘抵達曼徹斯特，結果變成4小時29分鐘才抵達」、「他們竟然無法靠三明治撐過2小時50分的飛行！」、「如果我提前知道抵達會晚幾個小時，我就會尋找替代航班」。
易捷航空發言人表示，公司深感抱歉，由於機上提供給空服人員的餐飲不足，導致這架航班延誤，之後一定會確保在起飛前會提供足夠食物給工作人員。
@dailymailuk Passengers travelling from Lisbon to Manchester were absolutely stunned when their pilot admitted he delayed their flight by almost an hour because he went to get PIZZA for his crew. #easyjet #pilot #flight #flightdelayed #delayed #plane #planes #lisbon #manchester ♬ original sound - Daily Mail UK