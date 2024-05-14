乘客氣炸！機長排隊幫空姐買披薩 航班延誤1小時

機長排隊買披薩，導致飛機延誤1小時，乘客知道後超傻眼。示意圖。（路透）

2024/05/14 06:34

首次上稿 05-13 22:44

更新時間 05-14 06:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國易捷航空（easyJet）一名機長由於不滿公司的員工餐太寒酸，決定在班機起飛前排隊買披薩請機組員吃，導致航班延誤1小時，機長上機後還廣播告知所有旅客「感謝大家耐心一起等候」，引起眾多乘客投訴抱怨。

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根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，5月5日易捷航空一架從葡萄牙里斯本（Lisbon）飛往英國曼徹斯特（Manchester）的航班，因機長不在，導致延遲起飛1個小時，此期間不但乘客都被關在機艙內，也沒提供水或飲料，甚至還不能使用廁所，等到機長露面後，才透過廣播向全體乘客解釋，因為他實在無法接受公司僅用2份差勁的三明治來餵飽空服人員，並且他買完披薩要趕回班機時，還要再重新通過安檢及檢查護照，才釀成班機延誤。

乘客們紛紛抱怨，無法相信竟然是機長為了買披薩，才導致這起班機延遲，但機長也向大家解釋，曾詢問過機場人員，是否可以讓他插隊買食物或是跳過安檢流程，但都是遭到拒絕，所以不得不和100多位乘客一起排隊等候，最後機長還說，很感謝大家耐心一起等待。

對於機長的誇張行徑，讓許多乘客當場爆氣，「難道不能先讓旅客待在機場休息室，等待空服人員買完披薩嗎？」、「該航班預計2小時50分鐘抵達曼徹斯特，結果變成4小時29分鐘才抵達」、「他們竟然無法靠三明治撐過2小時50分的飛行！」、「如果我提前知道抵達會晚幾個小時，我就會尋找替代航班」。

易捷航空發言人表示，公司深感抱歉，由於機上提供給空服人員的餐飲不足，導致這架航班延誤，之後一定會確保在起飛前會提供足夠食物給工作人員。

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