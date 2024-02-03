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律師鄭鴻威成「帶頭大哥」詐團備註是朋友

律師鄭鴻威牽線下，除了替詐騙集團車手辯護，還成了詐團的報馬仔；檢調兵分十二路搜索，約談鄭男等六人，複訊後認定否認犯行的鄭男、楊雅涵、李明潔有勾串及滅證之虞，將三人聲押禁見。（記者錢利忠）

律師鄭鴻威牽線下，除了替詐騙集團車手辯護，還成了詐團的報馬仔；檢調兵分十二路搜索，約談鄭男等六人，複訊後認定否認犯行的鄭男、楊雅涵、李明潔有勾串及滅證之虞，將三人聲押禁見。（記者錢利忠）

2024/02/03 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南執業律師鄭鴻威被檢方查出涉嫌為詐騙集團牽線，連同自己高達六名律師疑成為詐團「護法」，而遭到搜索約談。身為同業的一名律師表示，若律師協助當事人違法，可能違反律師法卅四條，應送律師懲戒委員會處理，最重可能被除名，但實務上大多是停職懲戒，詐騙集團越來越多，希望律師懲戒委員會能重視類似案件。

律師違法多僅停職

業界籲從嚴懲戒

警方指出，抓到詐騙集團的成員時，常會看到嫌犯連電話都還沒打，律師就先到場，疑為特定的律師跟詐團合作，律師陪偵是為了維護偵訊程序的合法性與提供法律防禦，但也曾有律師在做筆錄時不當干擾，例如影響嫌犯回答的問題，最後被警方請出去。

台南遭究辦的這位律師曾出現在詐團的教戰守則中，還備註「是朋友」，引起台南律師界重視。有律師認為，律師與當事人間有秘密溝通的權利，但不能成為犯罪的庇護所，他聽過更誇張的案例是律師與詐團合作，把錢交給配合的會計師洗錢，轉成虛擬貨幣，甚至為了配合「黑吃黑」出示假的委任狀，讓車手交給上游，並私吞贓款，這些亂象希望檢調單位能仔細調查。

另有律師說，如果協助當事人做違法的事，或其他職務上不應該做的事時，應該拒絕，否則會被依律師法規定加以懲戒。法務部統計，二○二○年到二○二二年，三年來有廿件律師事務所被搜索，其中十八件為律師涉嫌犯罪，兩件是以律師事務所為犯罪行為地；業界呼籲律師懲戒委員會，在審議時應嚴格審視、並從嚴處分，以維護善良執業的律師。

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