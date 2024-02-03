提升專業及執業倫理／未來律師要與司法官合考合訓

律師李明潔被聲押禁見。（記者錢利忠攝）

2024/02/03 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕我國目前法官、檢察官考試及訓練，與律師不同，考試院已推出「法律專業人員資格及任用條例草案」，未來通過後，司法人員將「合考合訓」。有法界人士認為，此應有助於院、檢、辯彼此相互了解，亦可提升律師專業度，對執業倫理也或有幫助；不過立法院上一屆沒有審議，屆期不連續而退回提案，須由考試院決定是否辦理重新提案或是重新檢討修正。

立院上屆未審議 修法待推動

有檢察官認為，「合考合訓」制可讓未來有志成為律師的學員，有機會到院、檢來見習，獲得審、檢、辯實務經驗，肯定會增加院、檢、辯間的相互了解，並提升專業能力；現在的執業律師都念過刑法、律師倫理規範，少數律師仍會違反倫理規範，甚至踩到紅線觸法，將受懲戒，甚至法辦，這與進入該職業後的競爭與文化較有關聯，但若未來「合訓」時能再強化倫理規範的面向，應會有所幫助。

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考試院推動司法人員「合考合訓」，為我國史上最重大的司法考試變革，草案將法官、檢察官、律師、法制人員等所有司法人員「合考合訓」，筆試合格者統一接受司法官學院規劃的一年訓練課程，其中六個月到律師事務所實習，另六個月到法院及檢察署見習。

實習期滿且合格者，即具有律師證書，可直接執業，亦可依其志願分別向法務部、司法院、各政府機關報名檢察官、法官或法制人員遴選。

遴選合格後，法官及檢察官必須再接受司法官學院及法官學院為期一年的訓練，法制人員則視機關的規劃而有所不同。

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