詐團利益網愈織愈寬 不少執法者也淪陷

律師楊雅涵被聲押禁見。（記者錢利忠攝）

2024/02/03 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕台北地檢署偵辦六名律師涉洩漏偵查秘密給詐騙集團案，其實除了律師，近年來，不少執法者也淪陷在詐團張起的利益網內，以警界來說，除了偵查員、警員，甚至有派出所所長等重要警務人員也在幫詐團「當跑腿的小弟」。

派出所所長淪跑腿

警界人士不諱言，少數不肖警察難以抵擋利益誘惑而淪陷其中，他們運用其本身可調閱個資的權力協助犯案，甚至還洩漏偵辦進度，也有人充當詐團軍師，傳授規避追查技巧，幫助這些詐團躲過查緝，成為治安上另一隱憂。

請繼續往下閱讀...

至於個案上，受矚目的案件包括，前台北市警大同分局寧夏路派出所所長葉育忻，在士林地檢署去年偵辦釀成三死的「台版柬埔寨」詐團案中，被查出他與集團首腦「藍道」交往密切，還受對方之託協助查詢個資，告知檢警辦案進度，先後收受折合台幣一○九萬元的虛擬貨幣「泰達幣」、台幣現金二百萬元，以及價值約二二○萬元的賓士車等做為報酬。

另曾被網友封為「翹女警」的女警邱薏瑄，遭檢方查出，她的詐團男友同夥因想黑吃黑，不想歸還三百萬元詐款，竟透過邱員協助製作假扣押筆錄，請她男友轉傳給詐團成員；此案由台北市警局自檢主動查出，並將詐團上游贓款查扣到案。

近日雲林地檢署破獲一宗投資詐騙集團，也查出高雄林園派出所員警陳彥瑋涉掩護擔任車手頭的弟弟從事詐騙，擔任該集團軍師，傳授躲避警方查緝技巧，協助詐團犯案。

警署：違紀絕對重懲

警政署表示，為有效維護民眾個人資料、公務機密安全，已持續通報落實稽核機制及自清自檢案件偵辦，且為揪出危害警紀的害群之馬，對曾發生的風紀案件類型，如駕照吊扣、擅查個資、毒品掉包等，要求各警察機關全面性地嚴加清查及內部稽核，若發現有違紀徵候或違法之虞的案件，即報請檢察官指揮偵辦，並依法調查、移送偵辦，且追究相關考監不周人員行政責任，絕對以最高標準來整飭警紀及防制風紀案件發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法