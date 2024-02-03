律師逐年增加僧多粥少 屢見逐利踩紅線須自律

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2024/02/03 05:30

〔記者錢利忠、王定傳／台北報導〕六名不肖律師涉嫌洩漏偵查秘密，通報給詐騙集團，法界人士認為，近幾年律師人數逐年增加，已成競爭行業，僧多粥少下，以致出現各種搶生意的手段，呼籲律師界應深入了解律師倫理規範的落實面臨什麼困難，唯有提升自律，才能避免劣幣驅逐良幣。

司法改革基金會副執行長李明洳律師認為，近年來律師逐年增加，律師已成競爭行業，難免出現各種搶生意手段，甚至觸法踩紅線，呼籲全國律師聯合會及各律師公會，去了解律師倫理規範在「落實」上究竟遇到什麼困難，並讓律師們講清楚，才能從根本上解決此問題。

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台北地檢署檢察官林達表示，律師界大部分都是守法、遵守律師倫理規範的好律師，但難免有少部分律師為了追逐業績及私利，遊走法律灰色地帶，如此即踩到律師倫理紅線，為了避免劣幣驅逐良幣，建議律師界提升自律。

林達說，台灣的法學教育相對缺乏律師倫理的教導，很多律師都是歷經實務界淬鍊，遵循內心的那把道德與法律的尺來行事，尤其律師界競爭激烈，許多司法官退下來轉任律師，吸走不少案源，初出茅廬的年輕律師面臨僧多粥少情況，少數律師為逐利，鋌而走險踩紅線搶業績，才造成違反律師倫理的案例層出不窮。

林達表示，希望律師界維持自律，那「他律」的情況就會減少，少數不肖律師違反律師倫理及違法亂紀，導致律師整體形象、甚至司法形象受損，只能由檢察機關執法，杜絕亂象，但他律的效果有限，仍希望律師界提升自律，也可讓正派律師能在乾淨的環境下獲利。

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