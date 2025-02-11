今晨各地仍偏冷 白天高溫回升至24度、注意日夜溫差

今日清晨天氣偏冷，西半部及東北部低溫11至14度，花東約15、16度，桃園至高雄及花蓮有可能出現局部10度以下低溫，白天溫度會更進一步回升，各地高溫都可以來到21至24度，南部局部地區更可達25、26度。（資料照）

2025/02/11 06:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（11日）受到輻射冷卻效應影響，氣象署於今凌晨4點36分針對全台12縣市發布低溫特報。今日平地最低溫出現於新竹縣關西測站，清晨5點39分測得7.1度。

今日受輻射冷卻影響，清晨天氣偏冷，西半部及東北部低溫11至14度，花東約15、16度，桃園至高雄及花蓮有可能出現局部10度以下低溫，白天隨著大環境風場轉為東南風，溫度會更進一步回升，各地高溫都可以來到21至24度，南部局部地區更可達25、26度，西半部日夜溫差大，請留意溫度變化適時增減衣物。外島部分，今日澎湖14至18度、金門11至19度、馬祖9至15度。

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今日臺灣各地及澎、金、馬大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，晚起南方雲系北移，各地雲量增加，南部將轉為有局部短暫陣雨的天氣。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三（12日）南方雲系影響及鋒面接近，中南部及臺東地區有短暫陣雨；週四（13日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中南部及東南部地區有陣雨，並可能出現局部較大雨勢。北部及東北部14至20度，中部14至21度，南部15至21度，花東17至21度。

週五（14日）東北季風減弱，天氣較涼，北部及東北部13至21度，中部14至21度，南部15至22度，花東16至23度。週六（15日）各地氣溫稍回升，北部及東北部15至23度，中部16至23度，南部17至25度，花東18至24度；另一鋒面通過臺灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 24 13 ~ 23 15 ~ 23 15 ~ 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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