為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

不聽勸阻執意酒駕 嘉義男撞死女騎士判3年半

嘉義地院審判長張志偉（中）、法官陳盈螢（右）、鄭諺霓（左）說明國民法官法庭審理及評議情形。（記者王善嬿攝）

嘉義地院審判長張志偉（中）、法官陳盈螢（右）、鄭諺霓（左）說明國民法官法庭審理及評議情形。（記者王善嬿攝）

2024/04/26 18:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣張姓男子去年元月酒駕撞死女騎士，為嘉義地區國民參審首案，張男雖坦承犯罪並與被害家屬和解，但嘉義地院國民法官法庭考量張男經友人勸阻，仍執意酒駕，依刑法不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，今天下午判張男3年6月，可上訴。

張姓男子遭控去年元月19日下午2點半左右，在嘉義縣東石鄉東石村魚市場旁蚵寮喝5瓶啤酒後，晚間7點多駕車上路，行經166縣道4公里處，追撞前方的女機車騎士，造成對方彈飛、撞擊車子擋風玻璃，送醫不治，張男酒測值達0.89毫克。

此案23日至25日由6位國民法官與嘉院審判長張志偉、法官陳盈螢、鄭諺霓3人共組合議庭審理，張男由法院指定張道周辯護，嘉檢由檢察官葉美菁、陳則銘蒞庭。

國民法官法庭認為，張男在現場坦承犯罪，符合自首規定，然而在禁止酒駕宣導及經友人勸阻，張男仍執意酒駕，不符刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」條件。

刑度部分，雖然張男認罪，且與被害家屬和解，賠償300萬元，然而被害家屬到庭陳述沒有真正寬恕張男，國民法官法庭認為被害家屬感受應兼顧，兩相權衡之下，評議時經多數決，最後認為應處刑3年6月。

嘉院審判長張志偉說，此案被告雖已與家屬和解、賠償，然符合國民法官法的故意犯行致人死亡條件，即使張男曾提出不行國審聲請，但此案屬重大案件，仍有讓國民參審、借助國民生活經驗審酌判斷必要。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉義地院首件國民法官案開庭 檢辯關鍵爭點在「有無自首」
2024/04/23 15:25

嘉義地院首件國民法官案開庭 檢辯關鍵爭點在「有無自首」
人民參與審判！ 懲戒法院職務法庭參審員宣誓就職
2020/08/04 21:29

人民參與審判！ 懲戒法院職務法庭參審員宣誓就職

合法菸酒辨識法 高雄財政局大公開
酒駕撞死人逃逸 宜蘭首件適用國民參審
2023/12/08 05:30

酒駕撞死人逃逸 宜蘭首件適用國民參審
軍人酒駕自撞害死3友 國民法官判3年半
2024/04/25 05:30

軍人酒駕自撞害死3友 國民法官判3年半

愛地球兼顧收益！這基金轉氣候風險變商機
恐怖情人持菜刀砍死女友 基隆國民法官判無期
2024/04/25 19:04

恐怖情人持菜刀砍死女友 基隆國民法官判無期
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播