不聽勸阻執意酒駕 嘉義男撞死女騎士判3年半

嘉義地院審判長張志偉（中）、法官陳盈螢（右）、鄭諺霓（左）說明國民法官法庭審理及評議情形。（記者王善嬿攝）

2024/04/26 18:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣張姓男子去年元月酒駕撞死女騎士，為嘉義地區國民參審首案，張男雖坦承犯罪並與被害家屬和解，但嘉義地院國民法官法庭考量張男經友人勸阻，仍執意酒駕，依刑法不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，今天下午判張男3年6月，可上訴。

張姓男子遭控去年元月19日下午2點半左右，在嘉義縣東石鄉東石村魚市場旁蚵寮喝5瓶啤酒後，晚間7點多駕車上路，行經166縣道4公里處，追撞前方的女機車騎士，造成對方彈飛、撞擊車子擋風玻璃，送醫不治，張男酒測值達0.89毫克。

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此案23日至25日由6位國民法官與嘉院審判長張志偉、法官陳盈螢、鄭諺霓3人共組合議庭審理，張男由法院指定張道周辯護，嘉檢由檢察官葉美菁、陳則銘蒞庭。

國民法官法庭認為，張男在現場坦承犯罪，符合自首規定，然而在禁止酒駕宣導及經友人勸阻，張男仍執意酒駕，不符刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」條件。

刑度部分，雖然張男認罪，且與被害家屬和解，賠償300萬元，然而被害家屬到庭陳述沒有真正寬恕張男，國民法官法庭認為被害家屬感受應兼顧，兩相權衡之下，評議時經多數決，最後認為應處刑3年6月。

嘉院審判長張志偉說，此案被告雖已與家屬和解、賠償，然符合國民法官法的故意犯行致人死亡條件，即使張男曾提出不行國審聲請，但此案屬重大案件，仍有讓國民參審、借助國民生活經驗審酌判斷必要。

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