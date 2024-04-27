美使館PO布林肯會王毅談話內容「聽不清X7」小粉紅氣炸怒噴「耳聾嗎？」

布林肯會晤王毅。（歐新社）

2024/04/27 16:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前與中國外交部長王毅會晤，美國駐中大使館26日在微博PO出兩人的談話內容，不過內文用了7次「聽不清」，疑似是暗諷堂堂中國外交部長連話都講不清楚，而此舉也引發中國小粉紅們群情激憤，怒噴「聽不清話你跑來幹嘛？」

美國駐中大使館的發文內容首先是針對王毅的發言寫道：「（透過翻譯）國務卿先生，在十（聽不清）後（聽不清）過去幾年，中美關係經歷了起伏（聽不清）動盪，在我們兩國元首（聽不清）之後，這一關係的巨大轉變經受住了（聽不清）並克服了（聽不清）。我們設法重返峇里島，抵達舊金山，然後（聽不清）從舊金山開始的旅程」。

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王毅一段發言中就有7處讓人「聽不清」的地方，再加上美國駐中大使館文末強調「只有英文版本可以被視為『權威資料來源』」，引來大批小粉紅不滿，紛紛留言痛罵：「翻譯是耳背是不是？」、「這到底是錄音設備不行，還是翻譯不行？」、「聽不清你發微博做啥？」、「耳聾？」、「原來是老美耳聾」、「聽不清你來幹嘛？」

美使館po王毅談話出現「7次聽不清」。（圖擷自微博）

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