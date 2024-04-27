布林肯：美國已見到中國試圖影響11月大選證據

2024/04/27 03:21

〔中央社〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美國已見到中國試圖「影響並可以說是干預」即將在11月舉行的選舉，儘管中國國家主席習近平承諾不會如此做。

布林肯結束3天訪中行程時接受美國有線電視新聞網（CNN）國安記者艾伍德（Kylie Atwood）專訪，做了上述表示。布林肯訪中期間拜會習近平等中國高層，討論美國科技控制到北京支援莫斯科等具爭議性議題。

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布林肯指出，他重申總統拜登去年11月於舊金山峰會中告訴習近平的訊息，即不要干預2024年美國總統大選。當時習近平矢言中國不會這麼做。

當被詢問中國是否違背習近平對拜登的承諾時，布林肯回答：「總的說來，我們已見到中國試圖影響並可以說是干預的證據，我們希望確保盡快中斷這種情形。」

布林肯表示：「中國對我國選舉的任何干預，我們正密切關注且完全無法接受，所以我想要確認他們再次聽見這項訊息。」

他還說，有人擔心中國和其他國家在具影響性的活動中，利用美國目前存在的社會分歧現象。

北京一再指出，基於其不介入他國內政原則，中國不會干預美國選舉。中國，或據信與北京有聯繫的行為者被控對加拿大等國進行政治干預。

這次訪問行程是布林肯不到一年內二度訪中，也是去年年底拜習峰會達頂峰的一系列高層往來最近的一次，美中兩國開始擴大已嚴重縮減的雙邊溝通。

布林肯表示：「我們（現在）聚焦在我們致力合作的領域上，對於我們之間的差異我們也相當坦率，如果我們想避免競爭演變成衝突，這一點很重要。」1130427

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