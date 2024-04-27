完全無法接受！布林肯：美國掌握中國試圖影響大選證據

美國國務卿布林肯（見圖）近日訪中並與中國國家主席習近平會面，後續他指出，美國已見到中國試圖「影響並可以說是干預」即將在11月舉行的選舉，並直言美方「正密切關注且完全無法接受」。（美聯社）

2024/04/27 08:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日訪中並與中國國家主席習近平會面，後續他在接受媒體訪問時指出，美國已見到中國試圖「影響並可以說是干預」即將在11月舉行的美國總統大選，並直言美方「正密切關注且完全無法接受」。

布林肯在結束3天的訪中行程後，接受美國有線電視新聞網（CNN）國安記者艾伍德（Kylie Atwood）專訪，過程中布林肯指出，美國總統拜登去年11月於舊金山峰會中告訴習近平，不要干預2024年美國總統大選，當時習矢言中國不會這麼做，不過布林肯也指出，「我們已見到中國試圖影響並可以說是干預的證據，我們希望確保盡快中斷這種情形。」

請繼續往下閱讀...

布林肯表示：「中國對我國選舉的任何干預，我們正密切關注且完全無法接受，所以我想要確認他們再次聽見這項訊息。」布林肯也對中國和其他國家利用美國現有的社會分歧來從事影響力的行動表達關注。

布林肯也提到，目前聚焦在致力合作的領域上，也相當坦率地面對美中之間的差異，他也強調「如果我們想避免競爭演變成衝突，這一點很重要」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法