為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

完全無法接受！布林肯：美國掌握中國試圖影響大選證據

美國國務卿布林肯（見圖）近日訪中並與中國國家主席習近平會面，後續他指出，美國已見到中國試圖「影響並可以說是干預」即將在11月舉行的選舉，並直言美方「正密切關注且完全無法接受」。（美聯社）

美國國務卿布林肯（見圖）近日訪中並與中國國家主席習近平會面，後續他指出，美國已見到中國試圖「影響並可以說是干預」即將在11月舉行的選舉，並直言美方「正密切關注且完全無法接受」。（美聯社）

2024/04/27 08:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日訪中並與中國國家主席習近平會面，後續他在接受媒體訪問時指出，美國已見到中國試圖「影響並可以說是干預」即將在11月舉行的美國總統大選，並直言美方「正密切關注且完全無法接受」。

布林肯在結束3天的訪中行程後，接受美國有線電視新聞網（CNN）國安記者艾伍德（Kylie Atwood）專訪，過程中布林肯指出，美國總統拜登去年11月於舊金山峰會中告訴習近平，不要干預2024年美國總統大選，當時習矢言中國不會這麼做，不過布林肯也指出，「我們已見到中國試圖影響並可以說是干預的證據，我們希望確保盡快中斷這種情形。」

布林肯表示：「中國對我國選舉的任何干預，我們正密切關注且完全無法接受，所以我想要確認他們再次聽見這項訊息。」布林肯也對中國和其他國家利用美國現有的社會分歧來從事影響力的行動表達關注。

布林肯也提到，目前聚焦在致力合作的領域上，也相當坦率地面對美中之間的差異，他也強調「如果我們想避免競爭演變成衝突，這一點很重要」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不甩獨立參選的自家人 甘迺迪家族挺拜登連任
2024/04/18 19:12

不甩獨立參選的自家人 甘迺迪家族挺拜登連任
人權報告揭新疆種族滅絕 布林肯︰中國犯反人類罪
2024/04/23 11:34

人權報告揭新疆種族滅絕 布林肯︰中國犯反人類罪

「大隱青后」擁抱信義計畫城市客廳
固樁？俄證實普廷5月訪中 各界關注中俄「無上限」夥伴關係
2024/04/26 16:07

固樁？俄證實普廷5月訪中 各界關注中俄「無上限」夥伴關係
布林肯將訪問中國 擬當面質疑助俄提振國防工業問題
2024/04/17 09:50

布林肯將訪問中國 擬當面質疑助俄提振國防工業問題

愛地球兼顧收益！這基金轉氣候風險變商機
川普幕僚涉「2020假選舉人陰謀案」被起訴 律師朱利安尼在內
2024/04/26 00:24

川普幕僚涉「2020假選舉人陰謀案」被起訴 律師朱利安尼在內
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播