不甩獨立參選的自家人 甘迺迪家族挺拜登連任

美國總統拜登18日將獲得甘迺迪家族多名成員相挺。圖為拜登17日在賓州匹茲堡的美國鋼鐵工人聯合會總部上發言。（歐新社）

2024/04/18 19:12

〔編譯張沛元／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導，美國知名政治家族甘迺迪家族的多名成員，18日將在賓州費城的1場競選活動上，公開表態支持拜登總統尋求連任，形同狠甩以獨立人士身分問鼎白宮的家族成員小羅伯F.甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一巴掌。

根據了解，屆時將有包括小羅伯的手足在內的十多名甘家人出面挺拜，藉此展現甘家人背書拜登是前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）與曾投身民主黨總統黨內初選的前司法部長羅伯．甘迺迪（Robert F. Kennedy）的政治薪傳者。

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《華郵》稱甘迺迪家人此舉對自稱繼承家族傳統的小羅伯的訓斥，也反映出拜登競選團隊擔心小羅伯獨立參選恐瓜分掉一小撮對拜登的支持。前司法部長羅伯．甘迺迪是小羅伯之父，前總統約翰．甘迺迪則是小羅伯的伯父，約翰與羅伯兄弟倆分別在1963年與1968年遇刺身亡。

根據拜登競選團隊，羅伯．甘迺迪之女、即小羅伯胞姊凱瑞．甘迺迪（Kerry Kennedy）屆時將公開表示，把票給拜登才能拯救美國的民主與體面，「套句家父在1968年宣布參選總統時所言，這（指把票投給拜登）是為『我們對這個星球的道德領導權』所投的1票」。

凱瑞還將強調拜登代表其父與甘家人的核心價值：「我爹地力挺公平正義、人權，以及免於匱乏與免於恐懼的自由。一如拜登總統如今所作所為」。目前並不清楚甘家人屆時是否會提及獨立參選的小羅伯。

81歲的拜登在約翰．甘迺迪擔任總統時正在唸高中，他有時會稱自己對政治的興趣可追溯到約翰．甘迺迪；此外，拜登也是繼約翰．甘迺迪以來，美國史上第2位愛爾蘭天主教徒總統。

獨立參選美國總統的小羅伯F.甘迺迪的胞姊凱瑞將出面力挺拜登連任，她在上月的聖派崔克節之際於社群媒體上貼出多名甘迺迪家人簇擁拜登的合影。（圖擷取自凱瑞．甘迺迪的X）

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